Per Klick ins Renaissancebauwerk

Die neugestaltete Internetseite der Burg Lüdinghausen ist jetzt an den Start gegangen. Laut Pressebericht ist die Homepage in ihrem äußeren Erscheinungsbild stark an den Internetauftritt der Stadt angelehnt, um auch optisch eine Verbindung zueinander herzustellen. Wie auf der städtischen Webseite hilft ein übersichtliches Menü dem Besucher, sich einen Überblick zu verschaffen.

Das Team der „sector27“ GmbH, das im vergangenen Jahr die städtische Homepage umgestaltet hat, setzte auch diesen Relaunch um. Die alte Seite war nicht mehr zeitgemäß und umständlich in der Handhabung. Nun kann die WWW-Adresse besser von Mobilgeräten wie Smartphones oder Tablets bedient werden.

„Ein responsives Design spielt heutzutage eine bedeutende Rolle, schließlich greifen immer mehr Leute von unterwegs mit ihrem Mobilgerät auf Internetseiten zu“, sagt die städtische Kulturbeauftragte Martina Götsch, die von der Verwaltungsseite aus für die Umsetzung des Projekts verantwortlich war.

Ein Ort der Identifikation und Ausflugsziel

Die Burg Lüdinghausen ist für viele Bürger Lüdinghausens ein Ort der Identifikation und für Besucher aus der Region ein beliebtes Ausflugsziel, heißt es weiter. Außerdem spiele sich in dem Renaissancebauwerk das kulturelle Leben ab, das von vielen Akteuren mitgestaltet wird. Auf der Internetseite finden Interessierte von nah und fern künftig alle Kulturveranstaltungen, die in der Burg Lüdinghausen stattfinden. Zudem sind die Räumlichkeiten mit einer kurzen Beschreibung aufgeführt, die von jedem über die Stadtverwaltung gebucht werden können. So können zum Beispiel Tagungen, Seminare oder Ausstellungen in den Zimmern mit besonderem Ambiente ausgerichtet werden. Abgerundet wird das Angebot der Webseite mit Informationen zur Historie der Burg und zu den Kooperationspartnern, die in eigenen Räumlichkeiten dort vertreten sind. Dies sind die Freunde der Burg Lüdinghausen, der Volkshochschulkreis Lüdinghausen, das KAKTuS Kulturforum, der Deutsche-Amateur-Radio-Club und die Marinekameradschaft Lüdinghausen.

Die Burg bietet mit ihrem laut Bericht „stilvoll ausgemalten Trauzimmer auch die Möglichkeit der Eheschließung in einer romantischen Umgebung“. Auf der Internetseite erfahren verlobte Paare alles Wissenswerte rund um eine Heirat auf der Burg Lüdinghausen als unvergessliches Erlebnis.

„Wir wollten vor allem, dass die Seite ein modernes Aussehen erhält und sich der Besucher schnell und einfach zurechtfindet“, wird Bürgermeister Richard Borgmann zitiert. „Machen Sie sich doch gerne selbst ein Bild und besuchen Sie sowohl die Internetseite als auch unsere schöne Renaissanceburg. Selbst für Lüdinghauser gibt es hier immer wieder etwas Neues zu entdecken.“