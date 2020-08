„Der Tod ist nach wie vor für viele Menschen ein Tabuthema. Dabei gehört der Tod zum Leben, er wirft aber auch jede Menge Fragen auf. Gerade weil man nur selten darüber spricht, sind viele Menschen unsicher – nicht nur, wenn es um den eigenen Tod geht, sondern eben gerade auch, wenn es darum geht, anderen in den letzten Tagen ihres Lebens beizustehen. Dabei kann jeder Sterbende begleiten, man muss es sich nur zutrauen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Hospiz-Bewegung Lüdinghausen/Seppenrade.

Genau hier setze ihre Arbeit an. Gemeinsam mit der Familienbildungsstätte bietet sie einen neuen Qualifizierungskursus für die ehrenamtliche Mitarbeit mit Schwerstkranken, Sterbenden und ihren Zugehörigen an. Er richtet sich an Menschen, die „in eine achtsame und respektvolle Begegnung mit Sterbenden und ihnen nahe stehenden Menschen eintreten möchten und die Interesse haben, sich im Rahmen ehrenamtlicher Mitarbeit in der Hospiz-Bewegung zu engagieren“.

Das Seminar umfasst unter anderem unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte: Reflexion der eigenen Haltung zu Verlusten, Begegnung und Kommunikation in der Begleitung Sterbender, Kompetenzen und Selbstsorge in Hilfsprozessen, die hospizliche Idee und ihre Umsetzung in der Hospiz-Bewegung. Der Kursus ist ein geschlossenes Angebot, eine regelmäßige Teilnahme wird vorausgesetzt.

Das Qualifizierungsseminar beginnt am 30. Oktober (Freitag) von 18 bis 21 Uhr und am 31. Oktober (Samstag) von 10 bis 17 Uhr. Es folgen Wochenendtermine am 20./21. November (18 bis 21 Uhr und 10 bis 17 Uhr) sowie am 5. Dezember (10 bis 17 Uhr) sowie weitere sieben Abendtermine ab dem 9. Dezember bis zum 10. Februar 2021 jeweils mittwochs von 18 bis 21 Uhr. Das Abschlusswochenende ist für den 19. Februar (18 bis 21 Uhr) und den 20. Februar (10 bis 17 Uhr) angesetzt. Alle Termine finden in der Familienbildungsstätte Lüdinghausen statt.

Am Informationsabend am 23. September (Mittwoch) von 18 bis 19.30 Uhr werden die Seminarleiterinnen Margarete Hake und Monika Birkenfeld-Becker (Koordinatorinnen der Hospiz-Bewegung) die inhaltlichen Schwerpunkte des Seminars erläutern und offene Fragen beantworten. Falls im Vorfeld schon Fragen auftauchen oder aufgrund der persönlichen Situation der Kontakt zur Hospiz-Bewegung gewünscht wird, sind die Koordinatorinnen unter 01 60/2 61 11 71 zu erreichen, heißt es abschließend.

Anmeldungen für den Informationsabend und auch das Qualifizierungsseminar nimmt das Büro der FBS unter 0 25 91/98 90 90 entgegen.