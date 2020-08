Die Stadt Lüdinghausen hat im Mai an einem Wettbewerb der Wüstenrot Stiftung teilgenommen und den Seppenrader Rosengarten als „Gebauten Ort für Demokratie und Teilhabe“ vorgeschlagen. „Gesucht wurden zum Beispiel Areale, die Teilhabe und Dialog über eine am Gemeinwohl orientierte Zukunft unserer Gesellschaft fördern“, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung. Außerdem war es den Auslobern wichtig, dass an den Orten Menschen aller Schichten, Altersgruppen und Herkünfte zusammenkommen und lebendige Demokratie mitgestalten. „Genau so ein Ort ist auch unser Rosengarten“, wird Bürgermeister Richard Borgmann zitiert. „Er wurde von Bürgern für Bürger errichtet und befindet sich in stetiger Weiterentwicklung. Die Idee des Rosengartens ist in der Bürgerschaft entstanden, weiter gewachsen und wurde durch rein ehrenamtliches Engagement umgesetzt.“

Mit der Teilnahme möchten die Verantwortlichen der Stadt laut Bericht zeigen, „wie stolz sie auf die enorme Eigenleistung des Heimatvereins sind, der den Rosengarten nicht nur für alle zugänglich machen möchte, sondern einen echten Ort der Begegnung und Lebensfreude schafft“.

Für die Wettbewerbsteilnahme wurden die Anfänge des Rosengartens im Jahr 1968 erläutert. Der Anstoß zu dem Projekt kam damals aus der Bürgerschaft selbst, die für sich und ihre Mitbürger etwas Schönes schaffen wollte und keine Müllkippe mehr vor ihrer Haustür akzeptierte. Gepflegt wird das Areal von ehrenamtlichen Kräften, die sich um die etwa 600 Rosensorten und 24 000 Pflanzen kümmern. Zudem wurden in der Einsendung die Projekte beschrieben, die bislang umgesetzt wurden – angefangen mit dem in Eigenleistung erbauten Heimathaus über den Musikpavillon bis zum Bouleplatz. Im vergangenen Jahr wurde die Anlage in Eigenleistung barrierefrei ausgebaut.

Zurzeit werden alle Wettbewerbseinsendungen gesichtet und in einem Expertengremium diskutiert. Die Jurysitzung findet aufgrund der Corona-Pandemie nach Auskunft der Wüstenrot Stiftung allerdings erst Ende des Jahres statt, informiert die Stadt. Als Gesamtpreissumme stehen 100 000 Euro zur Verfügung. Die Entscheidung über die Anzahl der Auszeichnungen sowie die Aufteilung der Preissumme auf die einzelnen Orte trifft die Jury.