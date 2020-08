Hereinspaziert ins „CineMotion“: Gestern ist das neue Lüdinghauser Kino eröffnet worden. „Der große Tag ist endlich da“, sagte Apollon-Geschäftsführer und Investor Michael Merten. Bürgermeister Richard Borgmann betonte derweil: „Unsere Region wird dadurch noch attraktiver.“ Die Inhaber des Kino-Betreibers K-Motion, Mathias Kemme und Christof Gläser, erzählten, dass sie die damalige Klasse fünf der Realschule, die sich einst in einem offenen Brief ein Lichtspielhaus in ihrer Stadt gewünscht hatte, zu einer Sondervorstellung eingeladen haben.