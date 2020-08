Ein neues Infoschild zur ehemaligen Burg Patzlar haben jetzt die Aktiven des Heimatvereins Lüdinghausen aufgestellt. Laut Pressebericht befindet es sich direkt am Steverseitenweg vor dem „Fischrückzugsbecken“ südlich des Hofes Jakobskötter. Klaus Muhle, Alfred Focke und Bernd Dinkelborg betonierten das vom Team der Firma Ruprecht aus Edelstahl gefertigte und von Experten des Unternehmens Engelmann beschriftete Schild fachgerecht ein, heißt es weiter.

„Diese Infotafel ist Teil einer Serie von hochwertigen Infotafeln, die der Heimatverein Lüdinghausen bereits aufgestellt hat – zum Beispiel am jüdischen Friedhof – beziehungsweise noch in Zukunft aufstellen möchte, beispielsweise am Storchennest im Bifötgen“, schreiben die Verantwortlichen in ihrem Bericht. Ihr Dank gilt demnach allen Spendern und Helfern, die das Projekt ermöglicht haben, insbesondere Dr. Ilona Tobüren und Liane Schmitz, die sich um die Texte und Bebilderung der Infotafel gekümmert haben.