Trotz Endgeräte-Engpass

Die Digitalisierung an den Schulen ist derzeit eines der Dauerthemen in den Medien, heißt es in einem Pressebericht der Stadt: „Zusätzlich zum Digitalpakt haben Bund und Land mit dem Sofortausstattungsprogramm für bedürftige Schüler und der Förderung mobiler Endgeräte für Lehrkräfte weitere Maßnahmen ergriffen, um die Digitalisierung gerade in dieser schwierigen Zeit schneller voranzutreiben.“ Die Stadt kann als Schulträger aus den Programmen 119 602 Euro für Schüler- und 111 500 Euro für Lehrkräfte-Endgeräte beantragen.

Die Bedarfe wurden bereits an die „citeq“ gemeldet, die als kommunaler IT-Dienstleister für die Lüdinghauser Stadtverwaltung tätig ist. Normalerweise wird über einen Rahmenvertrag mit dem Unternehmen die notwendige Hardware beschafft, heißt es weiter. „Das maximale Kontingent ist in diesem Jahr jedoch bereits ausgeschöpft. Derzeit beteiligt sich die Stadt an zwei europaweiten Ausschreibungen, um die benötigten Endgeräte über neue Rahmenverträge erwerben zu können.“ Die Verantwortlichen hoffen nun, dass sie die Maximalsumme der Förderung ausschöpfen können.

„ Es kommt zu einem regelrechten Run auf Tablets. Es kommt zu einem regelrechten Run auf Tablets. “ Bürgermeister Richard Borgmann

Bürgermeister Richard Borgmann betont, dass es bereits in der Vergangenheit zu Engpässen in der Hardware-Beschaffung gekommen sei. Dies hänge vom jeweils gewünschten Produkt sowie dem Angebot und der Nachfrage ab. „Derzeit wollen selbstverständlich alle Kommunen und darüber hinaus auch viele Unternehmen Endgeräte einkaufen“, erklärt Borgmann. „Es kommt zu einem regelrechten Run auf Tablets.“ Die oftmals geäußerte Kritik in Bezug auf den Digitalpakt, dass Kommunen die Fördergelder nicht nutzen würden, greife zu kurz. Schließlich müsse die Hardware auch erhältlich sein. „Die Förderung bezieht sich zudem nur auf die Endgeräte. Der erhöhte Personalaufwand durch die Einrichtung der Geräte, die Auslieferung und den nötigen Support wird vom Land nicht mitbedacht“, erläutert der Rathaus-Chef. „Um den wachsenden Aufwand an Beschaffungs-, Einrichtungs- und Supportarbeiten an den städtischen Schulen besser bewältigen zu können, wurde durch die Stadtverwaltung eine zusätzliche 25-Stunden-Stelle geschaffen.“