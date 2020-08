Weil es eine Aufgabe ist, die Stefan Wiemann und seinem Team von Lüdinghausen Marketing am Herzen liegt, haben sie sich die Wahl eines Quartiersmanagers oder einer Quartiersmanagerin für die Innenstadt und den Seppenrader Dorfkern nicht leicht gemacht. Doch nun ist die Entscheidung gefallen: Sabine Nitschke legt am 1. Oktober los. „Ich freue mich sehr“, sagt die 55-Jährige, die seit ihrem fünften Lebensjahr in Lüdinghausen lebt.

36 Jahre hat sie bei einem Geldinstitut gearbeitet, hatte stets viel Kontakt mit Kunden und Kollegen. Und genau das bereite ihr nach wie vor großen Spaß: der Austausch mit Menschen. Deshalb weiß sie auch schon jetzt, wie sie in ihren neuen Job starten möchte – indem sie nach und nach alle Geschäftsleute und Immobilienbesitzer besucht, sich vorstellt und das offene Gespräch sucht, erzählt Nitschke von ihren Plänen. Da sie selbst in der Steverstadt wohnt und lange gearbeitet hat, sei sie „bereits super vernetzt“, betont Wiemann. Das sei ein absoluter Pluspunkt. Gleichzeitig betont er, dass es ein faires Bewerbungsverfahren mit insgesamt acht Interessierten gegeben habe und Nitschke nicht nur deshalb zum Zuge gekommen sei, weil sie seit mehr als zehn Jahren im Vorstand von Lüdinghausen Marketing aktiv ist, aktuell als dritte Vorsitzende. Noch. Denn während der Mitgliederversammlung am Mittwoch (2. September) wird sie ihr Amt niederlegen, kündigt die 55-Jährige an, um mögliche Interessenskonflikte von vornherein auszuschließen.

Stattdessen möchte sich Nitschke voll und ganz auf ihre neuen Aufgaben konzentrieren, die sie in 20 Stunden pro Woche angehen wird. Ihr Vertrag ist unbefristet. Das zeige, wie wichtig Politik und Verwaltung die Stelle ist, unterstreicht Wiemann. Er freut sich, dass mit Nitschke künftig eine „Kümmerin und Ansprechpartnerin für alle Akteure aus der Innenstadt und aus dem Dorfkern“ unterwegs sein wird. Und die gelernte Bankkauffrau möchte viel unterwegs sein, um zu erfahren, „wo der Schuh drückt“. In Gesprächen, Projekten und Workshops mit allen Beteiligten wird sie dann nach Lösungen suchen – und diese sicherlich auch finden.