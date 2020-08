Auf vieles musste bislang im Corona-Jahr 2020 verzichtet werden: Alle Großveranstaltungen wurden abgesagt, kein Sportfan konnte seine Mannschaft bis zum Saison-Ende live anfeuern, Kinder durften nicht in die Schule und dann entfielen auch noch alle Ferienfreizeiten aufgrund des grassierenden Virus. Doch damit gibt sich die Leiterrunde des Sommerferienlagers „ Heinz Live Tours“ nicht zufrieden, teilen die Verantwortlichen in einem Pressetext mit. Sie veranstaltet am 12. September (Samstag) zwischen 10 und 16 Uhr ein Fantasiespiel, zu dem Kids jeden Alters eingeladen sind. Anmelden können sich die Jungen und Mädchen auf dem Hof der Burg Lüdinghausen. Die Teilnahme ist kostenlos.

In vorher selbst zusammengestellten Teams versuchen die Spieler dann, die Stadt Lüdinghausen zu retten. Dafür müssen sie knifflige Rätsel lösen. Hilfreich dabei sind die Aktiven der Leiterrunde, die als Statisten zwischen der Burg Lüdinghausen und der Burg Vischering auf die Teams warten und Hinweise geben.

Das Orga-Team bittet alle Teilnehmer, die aktuellen Coronaregeln einzuhalten. Eine Aufsichtspflicht von Seiten der Leiterrunde wird nicht gewährleistet.

Weitere Infos gibt‘s online. Wer Fragen hat, kann das Kontaktformular auf der Internetseite nutzen.