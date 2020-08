Es gehe ihm um ein „harmonisches Zusammenspiel von Fußgängern, Radfahrern und Kraftfahrzeugverkehr“, hatte Alfred Fust schon im Juli formuliert ( WN berichteten). Dieses Ansinnen wiederholte er am Donnerstagabend im Bauausschuss, als er seine Idee einer durchgängigen Tempo-30-Zone für die Innenstadt vorstellte. So würde nicht nur der Verkehrsfluss verlangsamt, es würden zudem Dutzende von Schildern wegfallen, so der Fahrlehrer.

Die CDU-Fraktion hatte dies für so begrüßenswert gehalten, dass sie daraus gleich einen Antrag formulierte, Fust in den Ausschuss zu laden sowie beim Kreis Coesfeld vorzufühlen, welche Chancen es für eine Umsetzung gebe. In der Sitzung begrüßte Christdemokrat Alfred Holz das Vorhaben ausdrücklich. Auch Eckart Grundmann (Grüne) bewertete die Idee als „bestechend“.

Die SPD wollte in diesen Kanon der Zustimmung nicht einstimmen. Dirk Havermeier sah den Gedanken als „nicht zielführend“ an. Die SPD wolle „den Verkehrsraum neu aufteilen. Radfahrende sollten vorrangig behandelt werden.“ Das gelinge mit einer Tempo-30-Zone nicht. Man müsse „die Stadt differenzierter betrachten“ und keine pauschale Lösung suchen. Daher lehne seine Partei den Vorschlag ab, so Havermeier.

Letztlich votierte der Ausschuss einstimmig dafür, der Verkehrsbehörde des Kreises die – auch rechtliche – Prüfung dieses Ansinnens zu überlassen.