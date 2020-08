Viele Vorteile, wenige Nachteile

Neues hat nicht immer nur Vor-, sondern oft auch manchen Nachteil. Zumindest trifft das für den Münsterland Expressbus MX 90 zu, der seit genau 14 Tagen zwischen Olfen, Lüdinghausen, Senden und Münster pendelt. Das wurde während der jüngsten Bauausschusssitzung deutlich. Auf Antrag der SPD stellte Michael Klüppels, Leiter des RVM-Verkehrsmanagements, das „neue Flaggschiff“, wie er den MX 90 bezeichnete, vor: Zwischen 6 und 20 Uhr ist der Expressbus unterwegs – und damit auch in den Randzeiten. Dabei steuern dessen Fahrer weniger Haltestellen an, um möglichst viel Zeit zu sparen. In Lüdinghausen gibt‘s drei Stopps: Busbahnhof, Eichendorffring und Hans-Böckler-Straße. Alle anderen Haltestellen werden nach wie vor von den Schnellbussen S 90 und S 91 bedient. Deren Taktung ist mit der des MX 90 abgestimmt worden.

Nachdem SPD-Fraktionssprecher Michael Spiekermann-Blankertz betont hatte, dass er und seine Parteikollegen die vielen Vorteile des MX 90 für Lüdinghausen begrüßten, nannte er vor allem zwei Kritikpunkte und bat, diesbezüglich „nochmals nachzuschärfen“: Er sei selbst Pendler und nutze – ebenso wie viele andere Steverstädter – seit zig Jahren die Haltestelle an der Azaleenstraße. Dort kämen nun weniger Busse vorbei als vorher. Außerdem gebe es keinen direkten Anschluss mehr bis nach Seppenrade.

Auf die Benachteiligung der Rosendörfler – insbesondere aus den Bauerschaften – machte auch Anton Holz (CDU) aufmerksam, als es generell um den Nahverkehrsplan für den Kreis Coesfeld ging: „Die Mobilität im Außenbereich ist ein wichtiger Punkt, der nicht vergessen werden darf.“ Oft höre er Klagen, dass es keine Möglichkeiten gebe, per Bus ins Dorf oder in die Stadt zu kommen. Sein Vorschlag: zumindest die Schulbusse für „normale Mitfahrer“ zu öffnen. Das wolle man prüfen, hieß es seitens der RVM.

E-Busse sind ein Thema der Zukunft

Darüber hinaus erzählte Holz, dass nicht – wie von dem Verkehrsunternehmen angekündigt – alle Lüdinghauser und Seppenrader über den neuen Fahrplan inklusive der MX 90-Zeiten informiert worden seien. Konkret in Tetekum hätte der Pocketfahrplan den Weg nicht in die Briefkästen gefunden. „Das ist ein Versäumnis der Post“, entschuldigte sich Klüppels. Ziel sei es natürlich gewesen, wirklich alle Haushalte zu erreichen. Das solle zeitnah nachgeholt werden.

Technischer Art waren die Anmerkungen von Jöran Kortmann (Grüne). Er hatte bemerkt, dass zwar die RVM-App die MX 90-Fahrzeiten anzeige, sich diese per Goog-le-Abfrage allerdings nicht auf Anhieb finden ließen. Dabei – so sein Eindruck – würden doch viele Leute über die Internetsuchmaschine gehen. „Da sind wir grad in einem Abstimmungsprozess“, versicherte Klüppels, der somit bestätigte, dass das Problem ihm und seinen Kollegen bekannt ist. Kortmann interessierte ebenfalls, ob das Unternehmen plane, künftig E-Busse auf den Linien für Lüdinghausen und Seppenrade einzusetzen. „Wir beschäftigen uns sehr intensiv mit der Frage“, erwiderte der Leiter des RVM-Verkehrsmanagements. Aktuell hapere es an den vergleichsweise geringen Reichweiten der Fahrzeuge, der unzureichenden Ladestationen-Infrastruktur und den Kosten. „Aber wir haben das im Blick.“ Er könne sich vorstellen, dass in fünf bis sieben Jahren E-Busse auf den Strecken unterwegs sein werden.