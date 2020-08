Es ist wie im Fußball: Da schaut man fasziniert den Ballkünstlern Messi, Ronaldo oder Ibrahimovic zu und ist begeistert, was die so auf den Platz bringen. Kaum weniger euphorisch ist das Publikum aber, wenn es dann um die heimischen Akteure auf dem Rasen geht. Selbst, wenn dort nicht alles so glatt läuft.