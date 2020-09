Jede Woche ist in der Presse von Unfällen zu lesen, an denen Radfahrer beteiligt sind. Das liege in diesem Jahr zum Teil am besonders starken Fahrradboom, aber auch am ungeübten Umgang mit dem Rad im immer komplexer werdenden Straßenverkehr, schreibt der ADFC Lüdinghausen in seiner Pressemitteilung. Die heimische Ortsgruppe möchte zu mehr Sicherheit im Radverkehr beitragen und bietet deshalb jetzt, nach der Corona-bedingten Pause, wieder ein Sicherheitstraining für Rad- und Pedelecfahrer an. Dabei würden die geltenden Abstands und Hygieneregeln strikt eingehalten. Außerdem werde mit dem eigenen Rad oder Pedelec geübt. Die Benutzung eines Fahrradhelms wird zudem empfohlen.

Auf dem speziell zugeschnittenen Programm stehen Übungen wie das Umfahren von Hindernissen, Gleichgewichtsübungen und das Wenden auf engstem Raum. Auch punktgenaues Bremsen sowie das plötzliche Bremsen in Gefahrensituationen sind lebenswichtig und werden deshalb intensiv geübt.

Das erste Sicherheitstraining wird 19. September (Samstag) auf dem Schulhof des Richard-von Weizsäcker-Berufskollegs durchgeführt und dauert etwa drei Stunden. Manfred Piotrowski und Norbert Beisenkoll leiten den Kursus für circa zehn Teilnehmer. Eine vorherige Anmeldung ist unbedingt erforderlich und ausdrücklich seien auch Radler eingeladen, die nicht Mitglied des ADFC sind.

Da das Training um 10 Uhr bereits ausgebucht ist, wird ein zusätzlicher Kursus um 14 Uhr angeboten, bei dem aktuell noch Plätze frei sind. Je nach Bedarf wird der ADFC Lüdinghausen weitere Termine anbieten.

Anmeldungen sind auf der ADFC-Homepage möglich, dort finden Interessierte weitere Informationen. Fragen beantwortet Manfred Piotrowski ( 0 25 91/9 80 23 94, E-Mail: manfred-pe@gmx.de). Die Teilnahme kostet für ADFC-Mitglieder fünf Euro, Nichtmitglieder zahlen zehn Euro.