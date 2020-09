Das sei mittlerweile der schon dritte Budgetbericht, den er den Politikern in diesem Jahr präsentiere, erklärte Armin Heitkamp am Dienstagabend in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Aber vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie unterliege die Finanzsituation der Stadt einem „dynamischen Geschehen“. In der Prognose auf das Haushaltsjahr betrachtet geht der städtische Kämmerer von einem Minus in Höhe von 329 000 Euro aus. Ursprünglich waren im Plan nur 166 000 Euro veranschlagt.

Angesichts der zu erwartenden Ausfälle durch ausbleibende Erlöse etwa bei der Gewerbesteuer – die vom Bund ja in Teilen kompensiert werden sollen – stelle sich das Ergebnis dann allerdings durchaus noch tragbar dar. Die Mindereinnahmen aus den Steuern vermochte Heitkamp indes nicht zu beziffern. Als positives Signal für den Haushalt vermeldete er indes eine deutliche Verringerung bei den Verbindlichkeiten gegenüber der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Dort sei ein deutlich verbesserter Kreditvertrag mit verkürzter Laufzeit abgeschlossen worden, der in Summe den Haushalt deutlich entlaste – betrachtet auf die Laufzeit sind das 446 000 Euro. Insgesamt, so Heitkamp, belaufen sich die Verbindlichkeiten der Stadt auf derzeit 3,52 Millionen Euro. Das sei der „historisch niedrigste seit mindestens fünf Jahrzehnten gemessene Stand“.

Aber auch Mehrausgaben benannte der Kämmerer in seinem Bericht an den Ausschuss. So schlägt eine notwendige Kanalsanierung im Bereich der Ludgerischule mit zusätzlichen 400 000 Euro zu Buche. Beim Hallenbad entsteht Corona-bedingt ein erhöhter Zuschussbedarf von 160 000 Euro.