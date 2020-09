Ganz kurzfristig ist die Lüdinghauser Kulturinitiative „Freunde der Kleinkunst“ (FKK) eingesprungen, damit das WDR 5-Kabarettfest am Donnerstag (10. September) stattfinden und für das Radioprogramm aufgezeichnet werden kann. Um 19.30 Uhr präsentieren die FKKler in bewährter Kooperation mit dem Kreis Coesfeld und unter Einhaltung der Hygieneregeln im Innenhof der Burg Lüdinghausen unter freiem Himmel ab 19.30 Uhr ein ganz besonderes Schmankerl, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Moderator Hennes Bender und seine Gäste wollen mit viel Humor auch bei reduzierter Zuschauerzahl für gepflegte Unterhaltung sorgen.

Und das sind die Gäste: Martin Zingsheim hat als Kabarettist, Comedian, Autor und Entertainer die Kleinkunst- und sonstige Welt im Rekordtempo erobert, zahlreiche Preise eingeheimst und präsentiert sich unter den wichtigen deutschen Klavierkabarettisten als führender „Gerechtigkeits-Rock´n´Roller“. Mit grandiosem Klavierspiel illustriert der Kölner seine raffinierten Texte: mal heiter bis böse, mal lyrisch bis nachdenklich.

„John Doyle ist einer unserer Lieblings-Amerikaner in Deutschland“, schreiben die Kleinkunstfreunde. „Zunächst hat er versucht, uns Deutschen den ,American Way of Life‘ näherzubringen. Dann, als Trump kam, verstand er sein Land selbst nicht mehr so ganz und war froh hier zu sein.

Frank Fischers aktuelles Programm heißt „meschugge“. Wer sich in diesen Zeiten mal umschaut, der kann leicht nachvollziehen, wie er auf diesen „verrückten“ Titel gekommen ist. Und er stellt natürlich auch die wichtigen Fragen: Wenn alle um uns herum „meschugge“ sind, können wir dann eigentlich normal bleiben? Und lohnt sich das überhaupt?

Die „Pott-Rosen“ sind zwei Gesangs- und Comedy-Granaten und sie kommen aus dem Ruhrgebiet, wie der Name ja schon andeutet. Und er weist dezent darauf hin, dass die Damen quasi „in voller Blüte“ stehen, also nicht mehr „grün“ hinter den Blütenblättern sind. Franziska Mense-Moritz war lange eine der tragenden Säulen beim „Geierabend“ sowie vorher beim Rocktheater „N8chtschicht“ und sie hat in Susan Kent eine kongeniale Partnerin gefunden, heißt es abschließend.

Bei schlechtem Wetter findet das Kabarettfest in der Aula des benachbarten St. Antonius-Gymnasiums statt. Eintrittskarten sind für 20 Euro (zehn Euro für Kabarett- Abonnenten) bei Lüdinghausen Marketing oder im Internet erhältlich.