„Wir sind ja nicht aus Zucker“, ist sich am Samstagvormittag eine Lüdinghauser Familie sicher. Ob die Unverwundbarkeit gegen Regen und graue Tage schon als Superkraft zählt, liegt zwar im Auge des Betrachters, aber eines ist klar: Am Eingang der Stadtbücherei St. Felizitas wartet Peter Mählmann mit einer Auswahl zertifizierter Superhelden auf Besucher und Passanten. Zum ersten Mal beteiligt sich die Bücherei am „Gratis Comic Tag“ und hat dementsprechend einiges zu bieten. Pro Person dürfen die Gäste drei Comics mitnehmen – ganz ohne irgendwelche Kosten, erzählt der Büchereileiter.

Bei einer Auswahl von 34 Comics kommen Leser aller Altersklassen auf ihre Kosten. „Comics sind nicht nur etwas für Kinder, sondern natürlich auch für Erwachsene“, betont Mählmann. Seien es die „Minions“, die aus Film, Facebook und vielen Kinderzimmern nicht mehr wegzudenken sind, Western-Abenteuer oder gar die Ilias als Comic-Version. Die ganze Bandbreite des Mediums soll abgebildet werden. Fehlen dürfen dabei natürlich auch nicht die japanischen Mangas und das sogar in Verbindung mit bekannten Kindheitshelden: So erlebt Bibi Blocksberg etwa in „Bibi & Miyu“ Abenteuer im Mangastil. „Die kenne ich doch noch aus meiner Kindheit“, stellt eine Besucherin fest, die sich dann aber doch über Bibis japanische Mitstreiterin wundert. „Es ist eine nette Art zu zeigen, was es gibt und auch eine schöne Überraschung für Menschen, die sowieso heute gekommen wären“, fasst Mählmann zusammen.

Doch bei weitem nicht alle „Comic-Stöberer“ sind zufällig da: Im Internet waren die 34 Hefte zuvor einsehbar und so erklärt der Büchereichef: „Viele wissen schon genau, was sie wollen.“ Bei den Gratis-Comics handelt es sich teilweise um Auszüge aus großen Heften, aber auch Sonderanfertigungen für den seit 2010 stattfindenden „Gratis Comic Tag“ sind dabei. Immer wieder kommen neue Themen dazu oder Klassiker werden neu aufgelegt. „Der Markt boomt“, erklärt Mählmann einer erstaunten Besucherin. Deren achtjährige Tochter ringt derweil mit der Entscheidung für die richtigen Hefte. „Wer die Qual hat, hat die Wahl“, sind sich Mutter und Büchereileiter einig. Dennoch kristallisieren sich schnell Favoriten heraus. „Minions,“ ist sich eine junge Besucherin sofort sicher und die Abenteuer von „Donald Duck“ wecken bei den erwachsenen Besuchern Kindheitserinnerungen. Entsprechend positiv fällt daher das Fazit von Mählmann am Mittag aus: „Es lief die ganze Zeit durch, alle Altersklassen waren dabei und die ersten Comics sind vergriffen.“ Welche das sind? Neben den „Minions“ und „Dagobert Duck“ darf offenbar vor allem ein Superheld bei vielen nicht im Regal fehlen: „Spider-Man“. Ob die Bücherei im nächsten Jahr wieder dabei ist? „Höchstwahrscheinlich schon“, meint Mählmann angesichts der positiven Resonanz. Die noch vorhandenen Gratiscomics von Roald Dahl bis zum martialischen „Berserker“ können am Dienstag (8. September) zu den Öffnungszeiten der Bücherei abgeholt werden.