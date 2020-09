Das neue Vorlesungsverzeichnis des „Studiums im Alter“ für das Wintersemester 2020/21 an der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster ist erschienen. Ab sofort ist das gut 208 Seiten starke Verzeichnis, das alle wichtigen Informationen über ein „Studium im Alter“ enthält, kostenfrei in der Buchhandlung „Drei Burgen Buch“ erhältlich, heißt es in einer Mitteilung der Universität.

Ob im Wintersemester wieder Präsenzveranstaltungen möglich sein werden, ob die Lehre digital stattfinden oder es Mischformen geben wird, stehe derzeit noch nicht fest. „Das hängt davon ab, wie sich Corona entwickeln und welche Regelungen es von Land und Universitätsleitung geben wird“, so die Geschäftsführerin der Kontaktstelle „Studium im Alter“, Dr. Mechthild Kaiser. „Das Vorlesungsverzeichnis gibt einen Überblick über die Themen der geplanten Veranstaltungen. In welcher Form sie ablaufen, wird sich voraussichtlich Ende September entscheiden.“

Unabhängig von ihrem Schulabschluss steht das „Studium im Alter“ als Weiterbildungsangebot allen Interessierten offen. Erforderlich ist lediglich eine Anmeldung als Gasthörer an der Universität und die Zahlung der Gasthörergebühren von 125 Euro im Semester.

Eröffnet wird das Wintersemester am 28. Oktober (Mittwoch). Auf dem Programm stehen eine Informationsveranstaltung für Erstsemester, ein Uni-Rundgang sowie der Festvortrag von Prof. Dr. Dr. h.c. Hubert Wolf vom Seminar für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte zum Thema „Pius XII. auf der Spur. Ein Blick in die geheimen Akten des Vatikan“. Corona-bedingt können Interessierte an dieser Veranstaltung nur nach vorheriger Anmeldung teilnehmen.

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten gibt es bei der Kontaktstelle „Studium im Alter“ (E-Mail: studia@uni-muenster.de).