Nach Angaben der Unesco sind 750 Millionen Erwachsene weltweit Analphabeten. In Deutschland können mehr als sechs Millionen Menschen nicht richtig lesen und schreiben. Auf Einladung des VHS-Kreises Lüdinghausen kommt daher am 15. September (Dienstag), genau eine Woche nach dem heutigen Welttag der Alphabetisierung, von 9 bis 12.30 Uhr das Alfa-Mobil auf den Marktplatz – mit vielen Informationen zum Thema.

Anteil bei zwölf Prozent

„Analphabetismus betrifft viel mehr Menschen als wir denken“, wird VHS-Leiterin Andrea Bauhus in einer Ankündigung zitiert. „Der Anteil von Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten an der Gesamtbevölkerung liegt bei zwölf Prozent.“ Das Problem belastet nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch ihre Angehörigen und Freunde. Diese nehmen oft die Rolle des Mitwissers und Unterstützers ein, indem sie zum Beispiel Formulare ausfüllen oder Beipackzettel von Medikamenten vorlesen.

„Lesen und Schreiben sind der Schlüssel zur Teilhabe an unserer Gesellschaft“, hebt Bauhus die Bedeutung des Themas hervor. „Ohne lesen und schreiben zu können, ist es ganz schwierig, unbefangen am alltäglichen Leben teilzunehmen.“ Meistens würden die Betroffenen Situationen, in denen ihre Schwäche auffallen könnte, komplett vermeiden. Bauhus möchte ihnen Mut machen, sich anderen anzuvertrauen und Hilfe anzunehmen. Daher sei es für sie eine Herzensangelegenheit, das Alfa-Mobil nach Lüdinghausen zu holen.

Dabei handelt es sich um einen Informationsstand des Bundesverbandes für Alphabetisierung und Grundbildung, an dem zwei Mitarbeiter des Projekts interessierte Personen beraten und auf Lese- und Schreibkurse hinweisen. Außerdem können sich die Bürger Informationsmaterial mitnehmen. Die geltenden Corona-Schutzvorschriften werden dabei eingehalten, heißt es im Pressetext weiter. „Ich hoffe, dass möglichst viele Menschen die Gelegenheit nutzen werden, um mit den Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen“, so Bauhus. Diese Möglichkeit stehe nicht nur Betroffenen, sondern allen, die mehr über das Thema erfahren wollen, offen.

Neuer Kursus

Der Volkshochschulkreis Lüdinghausen bietet in diesem Semester zudem erstmals einen Kursus zum besseren Lesen und Schreiben lernen für deutschsprachige Erwachsene an. Dieser beginnt am 13. Januar (Mittwoch). Leiterin ist Barbara Zahler, Lehrerin und ausgewiesene Pädagogin in der Erwachsenenbildung im Fach Deutsch, informiert die VHS .

Wer mehr über den neuen Kursus oder das Alfa-Mobil erfahren möchte, kann sich telefonisch an VHS-Leiterin Andrea Bauhus ( 0 25 91/­92 63 48) wenden.