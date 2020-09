Lüdinghausen -

Von Heidrun Riese, hri

Für einige junge Lüdinghauser steht der erste Gang in die Wahlkabine an. Wie eine Kommunalwahl abläuft, wie sie herausfinden, welche Kandidaten ihre Interessen vertreten und warum es so wichtig ist, seine Stimme abzugeben, damit haben sich die Oberstufenschüler im Unterricht beschäftigt.