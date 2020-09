Eine neue Entwicklung für das Gelände der ehemaligen Ziegelei Pil­grim zeichnet sich ab. Nachdem es einen Eigentümerwechsel gab, hat sich die Stadt Lüdinghausen erfolgreich für die Aufnahme in das Landesprogramm „Bau.Land.Partner“ beworben. Das ist ein Angebot des Landes Nordrhein-Westfalen an die Städte und Gemeinden sowie mitwirkungsbereite Eigentümer zur Aktivierung von Standorten, die ihre frühere Nutzung verloren haben oder hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung. „Bau.Land.Partner“ wird von der landeseigenen Stadtentwicklungsgesellschaft NRW.­URBAN und BEG NRW (Bahnflächenentwicklungsgesellschaft) durchgeführt. In enger Abstimmung mit der Stadt Lüdinghausen und den Eigentümern habe „Bau.Land.Partner“ damit begonnen, mögliche Entwicklungsperspektiven zu erarbeiten.

Bürgermeister Richard Borgmann , Stadtplanerin Janine Schmidt und Wirtschaftsförderer Stefan Geyer haben sich jetzt mit den Projektleitern Birgitt Gladisch-Kojo und André Stangier, vor Ort ein Bild über die aktuelle Situation verschafft.

Große Präsenz

Borgmann freut sich, dass der neue Eigentümer die seit Jahren brachliegende ehemalige Industrie-Areal jetzt städtebaulich erschließen möchte. „Die Fläche hat aufgrund der Lage an der viel frequentierten Seppenrader Straße eine große Präsenz im Stadtbild“, so der Bürgermeister. Die Stadt freue sich darüber, dass das Projekt von den neuen Eigentümern mit Unterstützung von „Bau.Land.Partner“ nunmehr in den Fokus genommen werde. Alle Beteiligten seien sich sicher, dass an dieser Stelle „städtebaulich etwas ganz Besonderes entstehen“ könne und das Projekt zu einer weiteren Aufwertung des Siedlungsbereichs Hüwel führen werde, heißt es abschließend in der Mitteilung.