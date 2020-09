Versaftungstermine an diversen Orten

Der milde Winter bescherte in diesem Jahr wieder eine frühe Blüte der Apfelbäume – das wäre nicht so schlimm gewesen, hätten dann nicht späte Fröste „zugepackt“ und bei vielen Apfelbäumen und -sorten die Hoffnung auf eine gute Ernte zunichte gemacht. Das extrem trockene und heiße Wetter bis Mitte August gab den Rest – die Apfelernte 2020 lässt zu wünschen übrig, teilt das Biologische Zentrum mit. Trotzdem warten aktuell die mittleren und späten Sorten in den Gärten und Obstwiesen auf die Ernte und ihre sinnvolle Verwendung.

Obstwiesen

Obstwiesen sind ein wichtiger Lebensraum der traditionellen Kulturlandschaft und tragen damit wesentlich zum Erhalt des heimischen Artenreichtums bei. Das Biologische Zentrum wirbt daher dafür, die Möglichkeiten der Apfelversaftung zu nutzen und weist alle Apfelbaum- und Obstwiesenbesitzer darauf hin, wann und wo die Apfelernte zur Versaft­ung abgegeben werden kann.

Raiffeisen-Markt Olfen: Annahme bis Mitte/Ende Oktober jeweils freitags von 13 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 12.30 Uhr. Die Versaftung erfolgt hier durch die Obstkelterei van Nahmen, die aus den Äpfeln einen 100-Prozent-Direktsaft herstellt. Damit es ein guter Saft wird, dürfen nur reife und gesunde Äpfel angeliefert werden. Für je zehn Kilogramm gelieferte Äpfel werden acht Flaschen (0,7 l) Saft zu günstigen Preisen eingetauscht. Auch andere Obstsäfte oder -nektare und Apfel-Cidre können gewählt werden. Zusätzlich ist es möglich, überschüssige Mengen gegen Entgelt zu verkaufen.

Der eigene Saft

Am Raiffeisenmarkt (Seppenrader Straße 228) in Lüdinghausen besteht darüber hinaus die Möglichkeit, am 2. Oktober (Freitag) die mobile Saftpresse zu nutzen, die dort Station macht. Dort wird der Saft der eigenen Ernte direkt in Fünf-Liter-Schläuchen verpackt. Eine Terminvereinbarung mit Mengenangabe beim Betreiber der Presse (

0 23 73/ 3 97 95 40) ist erforderlich. Die Kontaktdaten können auch beim Raiffeisen-Markt in Lüdinghausen oder beim Biologischen Zentrum erfragt werden. Wer einen weiteren Weg nicht scheut, kann seine Äpfel auch an folgender Adresse zu Saft verarbeiten lassen:

Mosterei Schenk Natursaft in Ascheberg-Herbern, Merschstraße 45; Terminabsprache unter

01 71/ 9 87 75 69. Auch hier wird die eigene Ernte direkt in Fünf-Liter-Schläuchen verpackt.