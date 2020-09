Am Donnerstag (10. September) findet der erste bundesweite Warntag statt. An dem gemeinsamen Aktionstag von Bund, Ländern und Kommunen soll die technische Ausstattung der Warnung in ganz Deutschland mittels einer Probewarnung getestet werden – auch in der Steverstadt. Die Sirenen heulen somit um 11 Uhr, die Entwarnung wird um 11.20 Uhr vorgenommen werden, teilt die Stadt mit.

Sirenen und Lautsprecher

Neben den Warnungen durch die Sirenen wird es gleichzeitig Lautsprecherdurchsagen aus einem Warnfahrzeug geben. In Lüdinghausen wird die Feuerwehr mit dem für diese Zwecke angeschafften und durch das Land bezuschussten Range Rover durch die Straßen fahren, und die mobile Sirenenanlage wird zu hören sein. Außerdem wird die Warn-App „NINA“ (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) mit einer Probewarnmeldung aktiviert.

Das Ziel des bundesweiten Warntags sei es, die Bürger für das Thema Warnung zu sensibilisieren. Die verfügbaren Warnmittel sollen ins Bewusstsein gerückt werden. Außerdem soll notwendiges Wissen zum Umgang mit Warnungen vermittelt werden, um die Bevölkerung auf das wichtige Thema Selbstschutz hinzuweisen, so die Mitteilung weiter.

Altbekanntes

„Menschen greifen in Krisensituationen vor allem auf Bekanntes und bereits Erlerntes zurück“, wird Ordnungsamtsleiter Michael Pieper in der Mitteilung zitiert. „Daher ist es wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger die Warnmittel kennen.“ Gewarnt wird bei größeren Schadensereignissen und Gefahrenlagen, die die Sicherheit gefährden. Dazu gehören zum Beispiel Hochwasserlagen und schwere Unwetter, Großbrände oder Bombenentschärfungen. Mit jeder Warnung erhält die Bevölkerung Informationen zur aktuellen Gefahrenlage und Handlungsempfehlungen, was zum Eigenschutz unternommen werden kann.

Wichtig sei es, sich bei Gefahren jeder Art auf den Internetseiten der zuständigen Behörden zu informieren und Ruhe zu bewahren. In den vergangenen beiden Jahren hat bereits ein landesweiter Warntag in NRW stattgefunden. Nun hat die Innenministerkonferenz beschlossen, jährlich am zweiten Donnerstag im September einen bundesweiten Warntag durchzuführen.