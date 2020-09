Investition indie Zukunft

Die Sekundarschule soll zu einem großen, modernen Gebäudekomplex zusammenwachsen – so lässt sich das Ziel der Sanierung und Umgestaltung der Räumlichkeiten beschreiben, heißt es in einem Pressebericht der Stadt. Dass dieses Vorhaben jedoch durchaus ambitioniert ist, werde schon beim Blick auf den Zeitplan deutlich: „Die Gesamtmaßnahme soll im Sommer 2023 fertiggestellt werden.“

Geplant ist eine Sanierung in sieben Bauabschnitten. Als erster Schritt wird die Verwaltung im Erdgeschoss der ehemaligen Hauptschule eingerichtet. Dort müssen folglich Büros für die Schulleitung und das Sekretariat geschaffen werden. „Das ist auch logistisch gesehen eine große Aufgabe“, wird Julia Töws , die das Projekt vonseiten des städtischen Gebäude- und Immobilienmanagements betreut, zitiert. „Im Gebäuderiegel, in dem die Verwaltung derzeit untergebracht ist, sollen später Klassenzimmer entstehen.“

Da aus drei Bildungseinrichtungen eine große Schule mit anderem Konzept und anderen Ansprüchen entsteht, muss die komplette Struktur der Räumlichkeiten verändert werden. Ein einheitliches Brandmeldesystem, zentral gesteuerte Lautsprecherdurchsagen und eine Telefonanlage für alle Gebäudeteile sind nötig. Auch die Lernmittel, die vorher einzeln für drei Schulen zur Verfügung standen, müssen künftig von den Schülern einer Gemeinschaftsschule genutzt werden können. So soll es zum Beispiel eine Bibliothek und eine Mediathek geben. „Was bereits jetzt gedanklich zusammengehört, muss in Zukunft auch räumlich zusammenwachsen“, bringt Bürgermeister Richard Borgmann es auf den Punkt.

„ Bei all diesen Arbeiten soll der reguläre Schulbetrieb weiter ungehindert stattfinden. " Richard Borgmann

Ziel sei es, allen Anforderungen an eine moderne Schule gerecht zu werden. Dies beinhaltet unter anderem das Schaffen von Differenzierungsräumen für die Schüler, das Einrichten von Zimmern für die Elternpflegschaft und die barrierefreie Erschließung aller Gebäudeteile durch die Montage von Aufzügen. Außerdem sollen Bereiche einer Fachrichtung, wie die Naturwissenschaftsräume oder die Lehrküchen, zusammengelegt werden, um der Schule eine einheitliche Struktur zu geben.

„Bei all diesen Arbeiten soll der reguläre Schulbetrieb weiter ungehindert stattfinden“, erklärt Borgmann. „Dies ist ein großes Projekt, aber ich freue mich, dass wir es nun angehen. Die Sanierung der Sekundarschule ist eine Investition in die Bildung unserer Jugend und damit eine in die Zukunft. Ich kann mir keine wichtigere Investition vorstellen.“

Der Ausschuss für Bau, Verkehr, Bauerschaften und Umwelt hat jetzt die Aufträge für die Abbruch-, Rohbau- und Stahlbauarbeiten erteilt. Somit wurde der Startschuss für das Mammutprojekt gegeben. Die Arbeiten werden im kommenden Herbst beginnen, heißt es abschließend.