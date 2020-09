Um die Zahl der Fahrraddiebstähle zu senken und um gleichzeitig die Aufklärungsquote zu erhöhen, bietet der ADFC Lüdinghausen am 26. September (Samstag) von 10 bis 14 Uhr wieder die Gelegenheit, Fahrräder und Pedelecs codieren zu lassen. Diese Aktion, die bisher immer auf der Leezenbörse durchgeführt wurde, findet in diesem Jahr vor der Fahrradstation in der Steverstadt (Amthaus 10) statt.

Dabei wird in den Fahrradrahmen eine Zahlenkombination graviert, die in verschlüsselter Form die Stadt, Straße, Hausnummer und die Initialen des Fahrradbesitzers enthält. Neben der Leeze werden folgende Unterlagen benötigt, schreibt das ADFC-Team in einer Ankündigung:

- Personalausweis oder ein Lichtbildausweis des Besitzers

- ein Kaufbeleg (Rechnung) – falls nicht vorhanden, muss mit dem Codierauftrag eine Eigentumserklärung unterschrieben werden

- die Rahmennummer, die meistens auf dem Rad eingeprägt ist

- Kinder und Jugendliche benötigen für die Codierung eine Einverständniserklärung der Eltern.

Um einen reibungslosen Ablauf der Codierung zu gewährleisten, werden die Fahrradbesitzer gebeten, am Sattelrohr montierte Zubehörteile wie Luftpumpen, Kindersitzhalter oder anderes Zubehör abzubauen. An der Rahmencodierung können alle Radbesitzer teilnehmen. Eine ADFC-Mitgliedschaft ist nicht erforderlich.

Die Gebühr beträgt zehn Euro (für ADFC-Mitglieder fünf Euro) und zusätzlich fünf Euro (für ADFC-Mitglieder 2,50 Euro), wenn auch ein Pedelec-Akku codiert wird. Die Einnahmen kommen der Verkehrssicherheitsarbeit des ADFC zugute, heißt es in der Pressemitteilung. Wegen der geltenden Corona-Auflagen kann die Codierung nur nach vorheriger Terminabsprache erfolgen. Zur Anmeldung ist eine E-Mail mit Angabe des Namens und der Anzahl der zu codierenden Räder und gegebenenfalls Pedelec-Akkus zu senden an ADFC-LH-AKRV@t-online.de. Es gibt eine Terminbestätigung mit der genauen Uhrzeit der Codierung. Eine Nummerngravur ohne vorherige Anmeldung oder zu einer anderen als der bestätigten Uhrzeit ist nicht möglich, teilt der ADFC mit. Am selben Tag findet ab 16 Uhr die Abschlusstour der Feierabendradler statt. Weitere Infos lassen sich online finden.