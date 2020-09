Der Lüdinghauser Wahlleiter Matthias Kortendieck ruft alle Bürger dazu auf, am Kommunalwahl-Sonntag (13. September) ihre Kreuze zu setzen. „Nutzen Sie die Gelegenheit, um mit Ihrer Stimme die Zukunft ein Stück weit mitzugestalten“, so Kortendieck in einer Pressemitteilung der Stadt Lüdinghausen.

Der Beigeordnete weist darauf hin, dass das Wahlrecht ein wichtiges demokratisches Grundrecht sei, was längst nicht überall auf der Welt gelte. „Es sollte selbstverständlich sein, wählen zu dürfen, doch leider ist es das in vielen Ländern nicht“, wird Kortendieck zitiert. „Ebenso sollte es aber auch selbstverständlich sein, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen. Es kommt auf jede einzelne Stimme an.“

Prominente Persönlichkeiten wie der Comedian Abdelkarim, Moderatorin Sabine Heinrich und Ministerpräsident Armin Laschet fordern die Menschen ebenfalls auf, wählen zu gehen. In einer Aktion des Städte- und Gemeindebundes machen sie sich öffentlich für die Demokratie stark. Auf dem „YouTube“-Kanal des Bundes können sich Interessierte die Videos unter dem Link https://www.youtube.com/channel/UClSoUW-t8r5tQjM4-4AS3KQ anschauen.

Aufgrund der Corona-Pandemie gelten am Wahlsonntag bestimmte Regeln. Die Stadt hat ein Hygienekonzept erstellt, das auf der städtischen Internetseite einsehbar ist. Darin steht unter anderem, dass während des gesamten Aufenthalts im Wahllokal eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden soll. Die Wähler werden gebeten, sich bei Betreten des Gebäudes die Handflächen gründlich zu desinfizieren. Der Mindestabstand von 1,50 Metern muss eingehalten werden. Und es wird empfohlen, einen eigenen Kugelschreiber mitzubringen.