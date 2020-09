Es geht wieder los beim KAKTuS Kulturforum, denn dessen Aktive laden zum Familienpicknick mit dem Künstler und Sänger Heiner Rusche ein. Sein Programm „Mach dich locker!“ ist das erste KAKTuS-Konzert im Seppenrader Rosengarten.

„Der bekannte, aus Lüdinghausen stammenden Musiker, hat sich vor allem bei den Kindern einen Namen gemacht und widmet sich den jungen Zuhörern in seiner ganz besonderen Art“, heißt es in der Ankündigung. Zutritt haben die Besucher wegen der Corona-Auflagen nur im Familienverbund, in Begleitung mindestens eines Erwachsenen.

Aus seinem großen Repertoire an Bewegungsliedern hat Rusche ein Mitmachprogramm „für Kinder im Alter von drei bis 99 Jahren“ zusammengestellt. Das gemeinsame Erleben von Melodien steht dabei im Mittelpunkt. „Das ist Kindermusik für gute Laune, aber nicht nur für Kinderohren“, wird Rusche in dem Text zitiert. Live werden alle mit ins Programm einbezogen, denn die Jungen und Mädchen aus dem Publikum bilden die „besten Band der Welt, die Kinder-Ohrwurm-Band“, so der Künstler weiter.

Egal ob zum Thema Rituale, Gefühle, Brücken bauen, Party oder Jahreszeiten – eins haben alle Lieder von Rusche gemein: Sie sind zum Mitmachen und Mitsingen, und das mit ganz viel Bewegung. „Und sollte das Wetter mal nicht so schön sein, nimmt Rusche sein Lieblingsinstrument, die Ukulele, und dann wird gemeinsam die Sonne geweckt“, versprechen die Veranstalter. Für seine Musik wurde er bereits zweimal mit einem „Deutschen Rock- & Pop Preis“ in der Kategorie „Bestes Kinderlieder-Album“ ausgezeichnet.

Das etwa einstündige Open-Air-Konzert des KAKTuS Kulturforums findet am 19. September (Samstag) ab 16 Uhr im Rosengarten statt. Eine begrenzte Zahl von Familientickets zum Preis von zehn Euro gibt’s bei Lüdinghausen Marketing (Borg 4) und in der Bäckerei Holtermann (Am Kirchplatz) in Seppenrade.

Die Besucher finden auf der weitläufigen Wiese vor der Bühne markierte Areale, in denen jeweils eine Familie Platz nehmen kann. „Wer Lust hat, bringt einen gut gefüllten Picknickkorb nebst Decke mit und gestaltet damit sein eigenes kleines Event“, schlagen die KAKTuS-Verantwortlichen in ihrem Pressetext vor.