Das „Geschäftslokal“ ist gut drei Quadratmeter groß und damit deutlich kleiner als ein Tante-Emma-Laden früherer Zeiten. Und dennoch hat das Gerätehaus etwas davon – es ist die neue Tauschkiste am Caritas-Haus an der Bahnhofstraße. Dort könnte sich ein Treffpunkt für das Viertel entwickeln, wünscht sich Quartiersmanagerin Melanie Schmidt , die diese Funktion seit knapp einem Jahr innehat.

In der Tauschkiste finden sich neben Büchern und CDs auch Textilien und Haushaltsgegenstände wie Geschirr. Die Erstausstattung der Tauschkiste stammt aus einer Sammelaktion der Caritas im Kreis, erzählt Vinzenz Mersmann, der hauptamtlich für die Gemeindecaritas zuständig ist. Ziel sei aber, so Schmidt, dass Bewohner aus dem Quartier rund um die Bahnhofstraße das Angebot nutzen und dort selbst Artikel tauschen.

Die Idee dazu hatte Ingo Emmelmann , der Fachbereichsleiter für den Bereich Ambulante Wohnenformen. Die Betreuung der Tauschkiste übernehmen Menschen mit geistiger Behinderung aus dem Ambulant Begleiteten Wohnen (ABW). Zwei von ihnen – Hedwig Becher und Dominik Straatz – haben bereits die Regie beim Bestücken der kleinen Box übernommen. Vorbild der Tauschkiste sei ein ähnliches Projekt in Coesfeld, berichtet Emmelmann.

Künftig, so die Vorstellung der Quartiersmanagerin, soll sich die Tauschkiste auch zu einem Treffpunkt für die Nachbarschaft entwickeln, an dem zudem Informationen ausgetauscht werden. Dass der Bedarf da sei, habe sie in vielen Gesprächen mit Anwohnern erfahren. Und: Die Tauschkiste sei natürlich auch eine Möglichkeit für Menschen mit nicht so solidem finanziellen Hintergrund, sich mit verschiedenen Dingen zu versorgen.