Diesen Wahlabend werden die Sozialdemokraten in der Stadt so schnell nicht vergessen. Mit einem Ergebnis von knapp 16 Prozent haben sie das Ergebnis von 2014 um sieben Prozent verfehlt. Und verlieren drei ihrer acht Mandate im Rat. Freuen können sich die Grünen, mit meinem Plus von drei Sitzen. Ihr Bürgermeisterkandidat Eckart Grundmann – der bei der Wahl zum Stadtoberhaupt klar gescheitert ist – erringt das erste Direktmandat für die Grünen-Fraktion. „Das ist ein historisches Ergebnis“, freute sich Grundmann.

Freuen können sich die Christdemokraten, die die absolute Mehrheit im Rat nur knapp verfehlten und mit Ansgar Mertens den neuen Bürgermeister stellen. Er erhielt mit 65,8 Prozent fast zwei Drittel der Stimmen.

Besonders spannend verlief der Wahlabend für die FDP. Dass die Freien Demokraten zugelegt hatten, zeichnete sich früh ab. Doch Gregor Schäfer musste bis zur Auszählung des letzten Wahlbezirks um kurz vor 22 Uhr warten, bis klar war, wie viele Sitze sie im neuen Rat haben würden. Am Ende reichten 7,33 Prozent für drei Mandate, eines mehr als 2014. „Damit können wir zufrieden sein“, so der Vorsitzende.

Einen Absturz erlebte die UWG. Von den ehemals mehr als zwölf Prozent bei der letzten Kommunalwahl blieben den Unabhängigen mit 3,37 Prozent gerade mal ein Viertel der Stimmen – und damit nur noch ein Sitz im Rat. Für den Vorsitzenden Wolfgang Kaltegärtner lag es weniger am Streit in der Partei: „Uns fehlten die finanziellen Mittel für einen Wahlkampf auf Augenhöhe mit den anderen Parteien.“