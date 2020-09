Es ist Platz – auch in Lüdinghausen

Mahnwache zum Flüchtlingselend in Moria

Lüdinghausen -

Von Arno Wolf Fischer

Rund 100 Lüdinghauser beteiligten sich am Samstag auf dem Marktplatz an der Mahnwache zum Flüchtlingselend auf der griechischen Insel Lesbos. Dazu hatte die Aktion „Seebrücke“ gemeinsam mit dem DGB-Ortsverband aufgerufen. Das Lager war in der Nacht zu Mittwoch niedergebrannt.