Ruth Weiss ist in Lüdinghausen keine Unbekannte, lebte sie doch seit 2002 für rund zehn Jahre in der Steverstadt. Doch die Journalistin und Autorin weiß noch eine viel längere Geschichte zu erzählen – eine Geschichte aus einem äußerst bewegten und zum Nachdenken anregenden Leben. Regelmäßig sucht die ehemalige Lüdinghauserin darüber das Gespräch und den Austausch mit Schülern. So hat sie das Gymnasium Canisianum nach 2014 jetzt erneut besucht, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Eindrucksvolles Leben

Es ist ein eindrucksvolles Leben, aus dem Weiss sehr anschaulich und eindringlich erzählen kann – ein Leben geprägt von den Begegnungen mit gesellschaftlicher und politischer Ausgrenzung und Diskriminierung.

Die rund 100 Schüler und Lehrer lauschten gebannt den Worten von Weiss, als diese über ihre Kindheit in ihrer Heimatstadt Fürth berichtete. Dort war sie am 26. Juli 1924 als Kind jüdischer Eltern geboren worden. Fürth sei seit dem 15. Jahrhundert zu einem Lebensmittelpunkt für viele jüdische Familien geworden, schilderte Weiss. Das Zusammenleben mit den dort ansässigen christlichen Familien sei weitgehend reibungslos verlaufen.

Machtübernahme

Dieses habe sich mit dem 30. Januar 1933, dem Tag der Machtübernahme der Nationalsozialisten, drastisch geändert. Weiss besuchte zu der Zeit eine Schule in einem kleinen Dorf nahe Fürth. „Ich kam am nächsten Morgen in die Schule und war auf einmal allein. Meine Banknachbarinnen mieden mich. Der Lehrer nahm mich nicht mehr wahr. Ich konnte das nicht verstehen“, wird Ruth Weiss in der Pressemitteilung zitiert. Sie schilderte die Einsamkeit, die Ausgrenzung, die plötzlich über sie hereinbrach. Der Vater habe seine Arbeit verloren, die Familie sei bei Verwandten untergekommen.

1936 zog Weiss mit ihrer Mutter und Schwester nach Johannesburg in Südafrika, nachdem ihr Vater bereits 1933 ausgewandert war. Doch auch in Südafrika, so schilderte Weiss, habe sie schnell eine andere Form von Rassismus kennengelernt: den gegenüber den farbigen Menschen im Land. Weiss habe sich mit dieser Form des Rassismus nicht abfinden können und musste deswegen 1966 das Land verlassen. Erst 1991 durfte sie zum ersten Mal wieder den Boden Südafrikas betreten.

Impuls

Zwischen den eindrucksvollen Schilderungen der 96-Jährigen trug ihr Verleger Lutz Kliche kurze Ausschnitte aus der Autobiografie „Wege im harten Gras“ vor. Während des über 90-minütigen Besuches herrschte in der Cani-Aula eine sehr aufmerksame Atmosphäre, so gebannt seien die Schüler von den Erzählungen gewesen.

Schulleiter Michael Dahmen zeigte sich beeindruckt von der geistigen Frische und den sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten der 96-Jährigen. Vor allem aber griff er den Impuls von Weiss auf, auch in der heutigen Zeit jeglicher Form von Rassismus und Ausgrenzung zu widerstehen.