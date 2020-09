Die Stadt Lüdinghausen hat am vergangenen Freitag Strafanzeige gegen Unbekannt bei der Polizei gestellt. In der vergangenen Woche wurden am Dienstag und am Donnerstag wilde Müllkippen in den Bauerschaften Berenbrock und Ondrup entdeckt, teilt die Stadt in einer Presseinformation mit.

An einem Wirtschaftsweg und in einem Waldstück wurden große Mengen Autoreifen gefunden. Die Stadtverwaltung bittet Bürger darum, sich zu melden, falls sie Hinweise hierzu geben können. Die Müllkippen wurden bereits vom städtischen Bauhof beseitigt.

Außerdem bittet die Verwaltung darum, generell die Augen offenzuhalten. Derzeit werden vermehrt wilde Müllkippen im Stadtgebiet entdeckt. Die Stadt ist dankbar für jede Mithilfe, um dem Umweltfrevel nachzugehen. Durch die Meldungen aus der Bürgerschaft konnten das Ordnungsamt und der Bauhof schnell reagieren, schreibt die Verwaltung abschließend.