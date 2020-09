Der Lüdinghauser Marktplatz verwandelt sich am Samstag (19. September) in eine große Freiluftbuchhandlung. Von 10 bis 16 Uhr findet im Herzen der Lüdinghauser Innenstadt ein großer Büchermarkt statt.

Tonträger

Von A wie Antiquariat bis Z wie Zeitschriften werden an diesem Tag verschiedene Druckerzeugnisse, vorwiegend aus zweiter Hand, angeboten, heißt es in einer Pressemitteilung von Lüdinghausen Marketing. Bücherbegeisterte haben bei der Veranstaltung die Möglichkeit, in Ruhe nach neuem Lesestoff zu stöbern und unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen mit den Händlern ins Gespräch zu kommen.

Das umfangreiche Angebot umfasst darüber hinaus auch Tonträger wie CDs oder Schallplatten sowie Grafiken und Drucke. Die Stadtbücherei St. Felizitas veranstaltet von 10 bis 16 Uhr ebenfalls einen Bücherflohmarkt an der Steverstraße, bei dem gut erhaltene Medien der Bücherei erworben werden können.

Der Musiker Joaquin Parraguez spielt während des Büchermarktes an verschiedenen Orten in der Stadt. Das Interesse für die Musik entwickelte sich bei ihm schon in jungen Jahren. Als Sohn chilenischer Musiker kam er mit verschiedensten lateinamerikanischen Rhythmen und Musikgenres in Berührung, heißt es in der Pressenotiz weiter. Er lernte Schlagzeug und viele weitere Instrumente, bis er schließlich die Gitarre für sich entdeckte.

Musik

Der junge Musiker begleitet seine Stimme mit seiner Gitarre, Loop Station und weiteren Effekten. In seiner musikalischen Laufbahn hat Parraguez schon viele Auftritte und Konzerte gespielt. Des Weiteren hat er in diversen Fernsehsendungen mitgewirkt, wie unter anderem „The Voice of Germany“ und „Deutschland sucht den Superstar“.

Weitere Informationen gibt es bei Lüdinghausen Marketing ( 0 25 91/7 80 08, E-Mail: info@ luedinghausen-marketing.de) und im Internet.