Die Holzbrücke über die Mühlenstever im Bereich des Wohngebietes „Im Ried“ muss erneuert werden. Das erklärte Robert Breuer vom städtischen Tiefbauamt in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Das Bauwerk aus dem Jahr 1986 stellt die Verbindung mit dem Geh- und Radweg am Bievoetken dar. Bei einer Prüfung sei starke Fäulnis sowie Insektenbefall am Holz festgestellt worden, führte Breuer aus. Der Zustand sei mit einer Benotung von 3,5 sehr schlecht ausgefallen.

Die neue Querung wird eine Stahlbrücke sein. Diese, so Breuer, werde mit 2,5 Meter breiter sein als die bestehende hölzerne Kon­struktion. Die Spannweite beträgt 12,5 Meter. Während eines der Widerlager der alten Brücke vermodert ist und erneuert werden muss, kann das zweite für die neue Brücke genutzt werden. Der Bodenbelag wird ähnlich dem an den beiden Brücken im Bereich des Steverbett-Hotels aus rutschfestem Kunststoffbohlen bestehen.

Die Arbeiten für die Erneuerung sollen noch in diesem Jahr ausgeschrieben werden. Der Beginn der dreimonatigen Maßnahme ist für das Frühjahr 2021 geplant. Die Kosten sollen 200 000 Euro betragen.