Die Brille vergessen, keine Zeit, das Formular auszufüllen oder sich statt an Straßennamen an Hausdächern orientieren: Menschen, die nicht lesen und schreiben können, entwickeln viele Strategien, um möglichst unauffällig durchs Leben zu kommen. „6,2 Millionen Menschen in Deutschland können laut der Leo-Studie 2018 nicht richtig lesen und schreiben“, erklärt Juliane Averdung , die am Dienstag gemeinsam mit Niklas Pilsczek mit dem Alfa-Mobil auf dem Marktplatz über Hilfsangebote informierte. „Die Level-One Studie (LEO) 2018 erfasst die Lese- und Schreibkompetenzen der Deutsch sprechenden erwachsenen Bevölkerung (18-64 Jahre)“, heißt es auf der Internetseite des Bundesbildungsministeriums .

Muttersprachler

Die Mitarbeiter des Alfa-Mobils machten auch auf einen im Januar beginnenden Kursus bei der Volkshochschule (VHS) aufmerksam, bei dem Menschen mit Deutsch als Muttersprache ihre Kenntnisse im Lesen und Schreiben verbessern können. „Wir wollen insbesondere Personen ansprechen, die jemanden kennen, der Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben hat“, erklärt Averdung. Jeder achte Mensch sei hierzulande betroffen, da sei es sehr wahrscheinlich, das fast jeder so einen Fall im Bekanntenkreis hat.

Averdung rät, diese Personen möglichst unter vier Augen in einem ruhigen Moment anzusprechen und sie auf Möglichkeiten der Unterstützung hinzuweisen. Die Teilnahme an einem Lese- und Schreiblernkursus mache das Leben wieder bunter, versichert Bauhus, Leiterin der VHS in Lüdinghausen. Ein Leben mit Buchstaben eröffne viele neue Möglichkeiten.

Individuelle Förderung

Zum ersten Mal sei in das aktuelle Programm ein Alphabetisierungskursus für Deutsche aufgenommen worden. „Wir bieten ähnliche Kurse des Öfteren für Migranten an, wollen nun aber auch in Deutschland aufgewachsene Menschen gezielt ansprechen. Der Kursus sei auf individuelle Förderung angelegt, betont Bauhus. Deshalb fände er auch nun in kleinen Gruppen statt. Jeder werde dort abgeholt, wo er gerade steht. Gearbeitet werden themenorientiert mit Materialien aus der Erwachsenenbildung, damit die Kursteilnehmer viel für ihren Alltag mitnehmen können.

Nie zu spät

Die Gründe dafür, nicht lesen und schreiben zu können, seien vielfältig, sagt Averdung. Es gebe Menschen, die gut in das Berufsleben integriert seien, einen Schulabschluss haben und dennoch nie wirklich richtig lesen und schreiben gelernt hätten. Andere hatten Probleme in der Schule oder waren eine längere Zeit krank. Doch, und davon ist Bauhus überzeugt, zu spät anzufangen und es neu zu lernen, sei es nie.

Das Alfa-Telefon ist kostenfrei unter 08 00/53 33 44 55 zu erreichen. Infos zu dem Volkshochschulkursus erteilt Andrea Bauhus unter 0 25 91/92 63 48.