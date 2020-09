Die Stadt Lüdinghausen nimmt in diesem Jahr zum zweiten Mal an der Untersuchung „Vitale Innenstädte“ des Instituts für Handelsforschung Köln teil. Am heutigen Donnerstag (17. September) und am Samstag (19. September) wird ein Interviewer in der Stadt unterwegs sein. „Die Stadtverwaltung würde sich sehr freuen, wenn sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger die Zeit nehmen würden, um die Fragen zu beantworten“, heißt es dazu in einem Pressetext der Stadt.

In der aktuellen Untersuchung steht alles unter dem Schwerpunktthema Visitor Journey. Wer diese an seinem Standort genau versteht, findet auch die richtigen Ansatzpunkte zur Steigerung der Attraktivität. Außerdem wird beleuchtet, wie sich das Einkaufsverhalten während der Corona-Krise verändert hat. Die Passanten werden zum Beispiel gefragt, ob sie verstärkt online einkaufen oder nach wie vor die Innenstadt dafür aufsuchen. Die Stadt Lüdinghausen möchte durch die Befragung herausfinden, wie die Bürger Lüdinghausen sehen, was gut ist und was noch verbessert werden kann. Aus den Antworten können dann konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet werden.

Beim vergangenen Mal hat Lüdinghausen bei der Untersuchung gut abgeschnitten. Die Attraktivität der Innenstadt wurde mit einer Gesamtnote von 2,4 besser bewertet als die Attraktivität der anderen teilnehmenden Städte ähnlicher Größe. Besonders gelobt wurden die vielfältige Gastronomie, die Gebäude, Sehenswürdigkeiten, Wege und Grünflächen, Sauberkeit und Sicherheit. Kulturelle Feste wie das Stadtfest und der Weihnachtsmarkt schnitten hervorragend ab.

Beim vergangenen Mal hatte das Freizeitangebot allerdings nur die Schulnote 3 erhalten. „Hier haben wir mit dem neuen Kino sicherlich einen deutlichen Schritt nach vorn gemacht“, wird Bürgermeister Richard Borgmann im Pressetext zitiert. „Das Kino wertet unsere Stadt deutlich auf und ist sowohl für Einheimische als auch Besucher aus der Region ein Magnet, der auch die Innenstadt noch weiter beleben wird.“ Borgmann seit bereits jetzt gespannt auf die Ergebnisse der diesjährigen Befragung, die Anfang nächsten Jahres präsentiert werden.