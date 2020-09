Eine Chance eröffnen

Klaus-Dieter Neumann fühlt sich sichtlich wohl. „Ich habe Rasen gemäht und Unkraut gezupft“, erzählt der 62-Jährige. Und er hängt an diese Aussage gleich noch einen Wunsch für die Zukunft an: „Ich möchte gerne weiter im Gartenbereich arbeiten.“ Denn der Ausflug in die Arbeitswelt der Baumschule Tüns am Donnerstag war für den Beschäftigten in der Näherei der Caritas-Werkstätten an der Seppenrader Straße zunächst nur einmalig. Er nahm an der Aktion „Schichtwechsel“ teil. Dabei erlebten behinderte Menschen bundesweit den allgemeinen Arbeitsalltag in Betrieben ganz unterschiedlicher Branchen.

„Andere Seite“

Aus den Werkstätten in Lüdinghausen haben sich daran neun Beschäftigte beteiligt, erläutert Nicole Vormann , Abteilungsleiterin Außenarbeitsplätze der Caritas . Sie hat im Vorfeld gemeinsam mit ihrem Kollegen Hartmut Waldmann verschiedene Unternehmen angefragt, ob sie sich an der Aktion beteiligen. Vier sind es schließlich geworden – 16 wurden angefragt. „Wegen Corona haben sich die meisten nicht zum Mitmachen durchringen können“, sagt Vormann. Der „Schichtwechsel“ sei allerdings keine Einbahnstraße. Ziel sei es, nicht nur Werkstatt-Mitarbeiter in andere Unternehmen zu bringen, sondern aus diesen auch einen Beschäftigten aus dem ersten Arbeitsmarkt, die „andere Seite“ – nämlich den Alltag in der Werkstatt – erleben zu lassen. Das, so Vormann, habe am Donnerstag nur mit einem Auszubilden eines Malerbetriebs geklappt.

Angeleitet wurde Walter an seinem Schnuppertag von Stefan Neumann. Der ist selbst ehemaliger Werkstatt-Beschäftigter bei der Caritas, aber schon seit über zehn Jahren auf dem Außenarbeitsplatz bei Tüns. Und da will er auch nicht weg. Sein Weg auf den ersten Arbeitsmarkt führte zunächst über die Tätigkeit in der Caritas-Gärtnerei in Nordkirchen über ein Praktikum und schließlich zur Anstellung bei dem Seppenrader Gartenbaubetrieb. „Ich fühle mich wohl hier, habe nette Kollegen und reichlich Arbeit“, berichtet der 50-Jährige. Und Baumschulgärtnerin Bettina Schönewald ergänzt: „Wir haben gute Erfahrungen mit Caritas-Beschäftigten gemacht.“ Und so habe man auch Klaus-Dieter Walter die Chance gegeben.

„Montage-Gruppe“

Eine solche hatte am Donnerstag auch Angela Kretz, die ansonsten in der „Montage-Gruppe“ der Caritas-Werkstatt arbeitet. Sie nutzte den „Schichtwechsel“, um im Rewe-Supermarkt Gawdi die Arbeitsabläufe kennenzulernen. „Es macht Spaß“ sagt sie und räumt dabei – angeleitet von einer Rewe-Mitarbeiterin – Butter und andere Milchprodukte in die Kühlboxen. Für Xenia Weit ist es eine Selbstverständlichkeit, „Menschen mit Behinderung, eine Chance zu eröffnen, den Alltag in einem Unternehmen kennenzulernen. Meine Mutter arbeitet in einer Behindertenwerkstatt in Selm. Als Kinder haben wir den Umgang mit diesen Menschen oft erlebt“, erzählt die stellvertretende Marktleiterin.

Berührungsängste

Ziel des Aktionstages „Schichtwechsel“, sei es „Berührungsängste abzubauen“, erklärt Vormann. Und die, so weiß sie, gebe es auf beiden Seiten, bei den Werkstatt-Beschäftigten wie auch den Unternehmen. So gelte es nicht selten, bei potenziellen Arbeitgebern Überzeugungsarbeit zu leisten. Ein Ergebnis eines solchen Tages könne sein, dass sich für einen Behinderten aus dem Werkstatt-Bereich eine Perspektive auf dem ersten Arbeitsmarkt ergebe – wie dies vor Jahren ja Stefan Neumann gelungen sei. „Betriebe, die eine solche Möglichkeit eröffnen wollen, können sich gerne bei uns melden“. sagt Vormann.