Wunsch nach mehr Gerechtigkeit

Der Weltkindertag wird am 20. September in 145 Ländern der Erde gefeiert. Er soll laut Deutschem Kinderhilfswerk daran erinnern, „dass die Verwirklichung der Kinderrechte einen entscheidenden Beitrag für nachhaltige Entwicklung darstellt“. Der Tag in diesem Jahr steht unter dem Motto „Kinder schaffen Zukunft“.

Schokoladenbrunnen

Kennen Kinder ihre Rechte, wissen sie, wie und wo sie sie einfordern können, und haben sie zusätzliche Wünsche? Diese Fragen hat unsere Zeitung der vierten Klasse von Schulleiter Martin Flügel in der Marienschule gestellt. Vom Weltkindertag hatten die meisten schon gehört, denn manche Geschäfte machen ihren jüngsten Kunden an diesem Tag Geschenke. Andere hatten das Fest im Kindergarten gefeiert. Bei Finja gab es sogar einen Schokoladenbrunnen.

„ Niemand, wirklich niemand darf euch schlagen, auch eure Eltern nicht. Niemand, wirklich niemand darf euch schlagen, auch eure Eltern nicht. “ Martin Flügel

Doch an diesem Tag geht es nicht um Leckereien und Geschenke, das wussten die Mädchen und Jungen auch. „Es geht um Gerechtigkeit“, betonte Finn. „Gerechtigkeit zwischen Jungen und Mädchen“, ergänzte Jonathan. Weniger Schule wäre schön“, sagte Alva. Eine Idee, die nicht auf ungeteilte Zustimmung traf. Vielleicht weniger Schule oder zumindest weniger Hausaufgaben, schränkte ein Mitschüler ein. Karl sah das anders. Für ihn ist Schule sehr wichtig, die Folgen brachte er mit einem Satz auf den Punkt: „Strohdumm, kein Job und kein Beruf.“ Emma wünschte sich, dass alle Kinder auf der Welt die Möglichkeit erhalten, zur Schule zu gehen. Sie weiß, dass es Länder gibt, in denen nicht alle Kinder eine Schule besuchen dürfen. Dabei fielen den Kindern auch die Flüchtlinge ein, für deren Kinder es in den großen Lagern wie im jetzt abgebrannten griechischen Lager Moria auch keinen Schulunterricht gibt.

Vertraute Personen

Flügel fragte, wem es erlaubt sei, Kinder zu schlagen, wenn sie sich völlig daneben benehmen. „Das dürfen nur die Eltern“, war ein Schüler überzeugt. Bei dieser Antwort musste der Lehrer eine deutliche Erklärung einfügen: „Niemand, wirklich niemand darf euch schlagen, auch eure Eltern nicht“, betonte er. Und wenn das doch der Fall sei, sollten sich die Kinder auf jeden Fall an vertraute Personen wenden und ihnen das sagen. Das könnten Nachbarn sein, aber auch Lehrer und Schulsozialarbeiter. „Andere Menschen dürfen euch nicht einmal anfassen, wenn ihr es nicht wollt“, stellte Flügel klar.

Spiel und Spaß

Das Recht, ein Dach über dem Kopf zu haben, war Jonathan ebenfalls sehr wichtig. Das gelte vor allem für Kinder in armen Ländern. Essen und Trinken für alle, das war den Viertklässlern auch wichtig. Simon wünscht sich Frieden für alle, weiß aber, dass an diesem Recht nicht alle Kinder der Erde teilhaben dürfen. Das Wohlergehen von Kindern – sowohl in Deutschland als auch weltweit – müsse zum Maßstab einer zukunftsorientierten Politik werden. Ein von den Vereinten Nationen verbrieftes Kinderrecht, das auch die Seppenrader Grundschüler für wichtig halten, ist Zeit für Spiel und Spaß. Ein Recht, das die Kleinen gerne in Anspruch nehmen, dass aber laut Flügel die Corona-Pandemie in der Vergangenheit deutlich eingeschränkt hat.

Recht auf Taschengeld

Wichtig ist den Mädchen und Jungen auch ein Recht auf Mitbestimmung. In der Schule machen sie das – außerhalb der Corona-Pandemie – über das Schülerparlament geltend. Die Viertklässler würden sich freuen, wenn auch Politiker sie fragen würden, wenn es um Themen geht, die sie betreffen. Flügel riet seinen Schülern, sich bei Bedarf auch mal an den Bürgermeister zu wenden. „Seine Aufgabe ist es, sich um alle Bürger zu kümmern, auch um die jungen.“ Ein Schüler war der Ansicht, das jedes Kind ein Recht auf Fürsorge haben soll, und ein „Recht auf Taschengeld“, ergänzte ein anderer.

Feiertag

Die Vollversammlung der Vereinten Nationen verabschiedete 1954 eine Resolution, mit der der Weltkindertag offiziell eingerichtet wurde und übertrug Unicef die Verantwortung für die Ausrichtung dieses „Tages der weltweiten Brüderlichkeit und des Verständnisses der Kinder untereinander“. In einigen Ländern ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, auch, wenn er nicht wie in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt. In Deutschland ist das nur in Thüringen ein Feiertag. Das dort geltende Feiertagsgesetz wurde 2019 vom thüringischen Landtag mit den Stimmen von Linken, SPD und Grünen entsprechend geändert. Der Weltkindertag am 20. September soll daran erinnern, dass viele Kinder nicht einfach Kinder sein dürfen.