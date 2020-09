Zum Familienpicknick mit dem Künstler und Sänger Heiner Rusche hatte das KAKTuS Kulturforum für Samstag in den Seppenrader Rosengarten eingeladen. Viele Familien nahmen diese Einladung laut Pressebericht an und genossen das Gute-Laune-Programm des aus Lüdinghausen stammenden Musikers – unter blauem Himmel und bei strahlendem Sonnenschein.

Petra Voskuhl begrüßte als KAKTuS-Aktivistin die auf dem Rasen vor der Bühne versammelten Familien. Mit Fähnchen abgesteckte Areale sorgten dort für den Corona-gerechten Abstand zwischen den einzelnen Picknick-Decken.

Rusche hat sich vor allem bei den Kindern einen Namen gemacht und zog seine jungen Zuhörern mit fetzigen Songs und bester Stimmung in seinen Bann, heißt es weiter. Aus seinem Repertoire an Bewegungsliedern hatte er ein Mitmachprogramm für „Kinder im Alter von drei bis 99 Jahren“ ausgewählt, das dem Publikum in Arme und Beine ging: Schon bei seinem ersten Hit „Ich hab gute Laune“ sprang der Funke über – und die Kids hielt nichts mehr auf ihren Decken. Nachdem Rusche seine kleinen Fans daraufhin freundlich zurückdirigiert hatte, ging die Party richtig los. Denn auch auf dem zugeteilten Fleckchen Grün wurden alle Zuhörer miteinbezogen: Sie durften selbst fleißig aktiv sein.

Schließlich hatten die Lieder von Rusche eines gemeinsam: Sie waren allesamt zum Mitmachen und Mitsingen geeignet – und das mit viel Bewegung.

Rusches Programm „Mach dich locker!“ war das erste KAKTuS-Konzert nach der Pandemie-bedingten Pause „und ein guter Erfolg, der Mut auf mehr macht“, wird Udo Heckelmann, Vorsitzender des Kulturforums, in dem Bericht zitiert.

