Aufs Brot muss daumendick Butter

„Genau das macht den Reiz aus“, fasste Reinhard Dahlmann zusammen und meinte damit den steten Wechsel aus Musik, Dönekes, Platt- und Hochdeutsch, den er gemeinsam mit Uwe Krämer als „Die singenden Kiepenkerle“ auf die Bühne bringt. Auf Einladung des Heimatvereins Seppenrade gastierten die Kiepenkerle am Sonntag im Rosengarten und hatten dabei neben behaglich-heimatlichen auch viele aktuelle und humoristische Einlagen im Gepäck.

Musik-Dönekes-Mix sorgt für laute Lacher 1/10 Singende Kiepenkerle im Rosengarten Foto: Arno Wolf Fischer

Vom Besingen der „Rentner-Bravo“ mit ihren Tipps zur „rasanten Rollatorfahrt“ bis zum Stuten mit „daumendick Butter“ gab es ein buntes Programm. So sei etwa vor allem der Pandemie-bedingte Ausfall des höchsten Münsterländer Feiertags für die Menschen schmerzlich gewesen. Welcher Feiertag? Für das Publikum war das sofort klar: das Schützenfest.

Mit gesanglicher Unterstützung der Seppenrader trugen die Kiepenkerle so das Erbe ihrer historischen Vorläufer weiter und füllten den Rosengarten mit Musik und Gelächter. „Der Heimatverein lebt trotz widriger Umstände“, freute sich dessen Vorsitzender Friedhelm Landfester über den fröhlichen Nachmittag. Daher steht auch schon bald die nächste musikalische Veranstaltung an: Am 9. Oktober (Freitag) gibt es irische Klänge im Rosengarten.