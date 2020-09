Lüdinghausen -

Von Marion Fenner

Ungewöhnlichen Besuch bekam jetzt die Kiepenkerl-Statue vor der Burg Vischering: Der getupfte Falabella-Hengst „Harribo“ und seine Besitzerin Eva Tönskemper waren auf Wanderschaft – diesmal in Lüdinghausen und Umgebung, wo sie nicht nur an Schlössern und Burgen stoppten, sondern auch am Wohnpark Disselhook und an einer Kita.