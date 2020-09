Bekannte Schauspielgrößen aus Theater, Film und Fernsehen werden während der kommenden Spielzeit der „KulturBühne“ in Lüdinghausen auftreten. Der Kartenvorverkauf für die Saison 2020/ 2021 ist jetzt gestartet. Die städtische Kulturbeauftragte Martina Götsch freut sich laut Pressebericht aus dem Rathaus, dass das kulturelle Gemeinschaftserlebnis wieder stattfinden kann: „Live-Unterhaltung und zwischenmenschliche Begegnungen haben wir in den vergangenen Monaten schmerzlich vermisst und sind nun froh, dass wieder Kulturveranstaltungen angeboten werden können.“

Das zuständige Team der Stadt präsentiert mit seinem Theaterprogramm wie gewohnt einen bunten Themenmix, heißt es weiter. Bekannte Gesichter wie Saskia Valencia, Boris Aljinovic, Martin Lindow und Peter Kremer werden die Steverstadt besuchen und die Zuschauer begeistern. Zum Auftakt gibt‘s am 5. Oktober (Montag) die Komödie „Das Abschiedsdinner“ rund um das Thema Freundschaften. Das amüsante Stück zeigt spritzige Dialoge und regt zugleich zum Nachdenken über den Wert von Freundschaften an. Im November schließt sich eine Hommage an Udo Jürgens und seine größten Hits wie „Aber bitte mit Sahne“ und „Ich war noch niemals in New York“ an.

Corona-bedingte Änderungen des Ablaufs

Die rabenschwarze Komödie „NEIN zum Geld!“ erzählt derweil im Dezember die Geschichte eines Lottogewinns. Architekt Richard denkt darüber nach, diesen auszuschlagen und muss feststellen, dass sich der Grundsatz „Bei Geld hört die Freundschaft auf“ bewahrheitet.

Das neue Jahr beginnt mit dem Stück „Wunschkinder“. Es geht um die Abnabelung von Jugendlichen vom Elternhaus sowie um große Erwartungen und Enttäuschungen.

Beendet wird die Spielzeit im Februar mit der romantischen Komödie „Natalie küsst“, in der ein ungleiches Paar ein neues Kapitel von der ganz großen Liebe schreibt.

Aufgrund der Corona-Pandemie ergeben sich einige Änderungen zum sonst üblichen Ablauf. Beim Einzelkartenverkauf werden innerhalb der jeweiligen Reihe Abstände von 1,50 Metern zueinander berücksichtigt. Das erste Stück „Das Abschiedsdinner“ wird ohne Pause gespielt. In den Gängen, dem Treppenhaus, dem Aufzug sowie auf den Toiletten gelten Abstands- und Maskenpflicht. Am Platz in der Aula der Sekundarschule angekommen, darf der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden. Die Verantwortlichen bitten alle Besucher, die Hand-Desinfektionsmittelspender zu nutzen. Außerdem gibt es eine Einbahnstraßenregelung.

Das Programm der „KulturBühne“ liegt unter anderem in der Stadtverwaltung, den Kreditinstituten und bei Lüdinghausen Marketing aus. Der Kartenvorverkauf findet diesmal nur über Lüdinghausen Marketing ( 0 25 91/7 80 08) und über die Pro­ticket-Hotline ( 02 31/ 9 17 22 90) statt. Online-Bestellungen sind nicht möglich. Weitere Informationen erteilt die Kulturbeauftragte Martina Götsch per E-Mail an goetsch@stadt­luedinghausen.de sowie unter 0 25 91/92 61 76.