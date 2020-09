Den Sachschaden durch den Schwelbrandes im Brauhaus der Burg Lüdinghausen vom Samstag vor einer Woche beziffert der Kreis Coesfeld als „Burgherr“ auf eine geringe fünfstellige Euro-Summe. Aber alleine bei dieser Feststellung wollen es die Verantwortlichen nicht belassen. Das Brandschutzkonzept der historischen Anlage soll noch einmal überdacht und optimiert werden, erklärte Josef Wolber , Fachdienstleiter Gebäudemanagement des Kreises, im Verlauf eines Ortstermins.

Denn allen ist klar: Es hätte deutlich schlimmer kommen können, wenn nicht aufmerksame Spaziergänger den Brand – verursacht durch heiße Asche aus der nebenliegenden Backstube – entdeckt und die Feuerwehr alarmiert hätten. Eine Einschätzung, die auch schon der stellvertretende Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Klaus Hesselmann am Abend des Brandes vertreten hatte. Und für Wolber steht darüber hinaus fest: „Der Raum ist unsachgemäß genutzt worden.“ Er sei lediglich als Lagerraum für Getränke sowie im Sommer für den Außer-Haus-Verkauf derselben hergerichtet worden. Darüber habe man sich auch schon mit dem Pächter des Cafés ausgetauscht. Für die Asche, so Wolber, sei in 200 Meter Entfernung in einem eingezäunten Areal eigens ein spezieller Container errichtet worden, in dem diese fachgerecht entsorgt werden soll.

Gleichwohl gestand der Gebäudemanager zu, dass im Brauhaus bislang kein Rauchmelder installiert gewesen sei, der im Notfall hätte Alarm schlagen können. Künftig, so erklärte er, werde dort ein solcher angebracht, der „sowohl optisch wie thermisch reagiert“. Zudem soll im unmittelbar daneben befindlichen Backhaus eine spezielle Wärmebildkamera eingerichtet werden und so die Sicherheit erhöhen.

Wolber betonte aber auch, dass der jetzige Zustand all dem entspreche, „was der Gesetzgeber vorschreibt“. So sei etwa die Brandmeldeanlage von Vor- und Hauptburg direkt mit der Kreisleitstelle der Feuerwehr verknüpft, durch die im Brandfall automatisch die Lüdinghauser Wehr informiert werde. Torhaus und Kapelle seien zudem durch interne Rauchmeldeanlagen gesichert. Da sei allerdings eine Vernetzung mit dem bestehenden externen Alarm angedacht. Entsprechende Leerrohre seien bei der Sanierung der Burg Vischering schon verlegt worden. Da sei „eine Aufrüstung unproblematisch“.

Das beruhigt nicht zuletzt Anna Maria Katz. Die Kulturreferentin des Kreises hat ihren Dienstsitz auf der Burg. Sie ist froh, dass „wir noch mit einem Schrecken davongekommen sind“. Schließlich beherberge die Burg Vischering „ein wichtiges kulturelles Erbe“. Und das werde ja künftig noch besser geschützt.