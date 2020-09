Im Verlauf der Hauptversammlung des Fördervereins des Gymnasiums Canisianum begrüßte die Vorsitzende Manuela Hendan besonders die neue stellvertretende Schulleiterin Inken Fries-Janner und ging kurz auf die Ereignisse des vergangenen Jahres ein. In dem Bericht stellte Schriftführer Reinhold Pieper die zahlreichen Aktivitäten des Fördervereins vor. So beteiligte er sich an diversen Veranstaltungen der Schule, um seine Tätigkeiten und Ziele vorzustellen, heißt es in einem Pressebericht. Dabei wurden viele Einzelprojekte im Bereich Kunst, Kultur, aber auch Inventar gefördert. Es wurden aber auch Veranstaltungen zur Suchtprophylaxe und die Aktion „Fair Mobil“ mit dem DRK berücksichtigt.

Kassierer Stefan Berning informierte über die Einnahmen und Ausgaben des Vereins. Die Kassenprüfer Heinrich Hürfeld und Dr. Jan Stäcker bescheinigten Berning eine einwandfreie und fehlerlose Führung der Finanzen. Die Prüfer beantragten die Entlastung des Vorstandes, die dann einstimmig erfolgte. Bei den anschließenden Vorstandswahlen gab es Veränderungen. Schriftführer Reinhold Pieper gab bekannt, aus dem Vorstand auszuscheiden und schlug Jan Stäcker als Nachfolger vor. Ebenso bewarb sich Silke Kroll um den Posten als Beisitzerin, der bisher nicht besetzt war. Die übrigen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Die Kasse wird im nächsten Jahr von Georg von Hinüber und Robert Schulze Forsthövel geprüft.

Unter dem Punkt Verschiedenes wurden aktuelle Themen und Förderprojekte diskutiert. Sorgen bereitet die sinkende Mitgliederzahl des Vereins. Dabei wurde unterstrichen, welch große Bedeutung der Verein für die Entwicklung der Schule hat. Als nächstes „Großprojekt“ steht die Modernisierung der Kunsträume an. In denen ist zurzeit zwar ein Unterricht nach Lehrplan möglich, aber eine Modernisierung sei dringend nötig, so der Bericht. Da seien alle Eltern aufgerufen, den Förderverein zu unterstützen, um eine gute Infrastruktur für die Kinder zu schaffen. Jeder Euro den der Förderverein bekomme, sei eine Investition in die Bildung der Kinder. Fries-Janner betonte die Bedeutung des Vereins für die Schule.