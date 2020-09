Am Samstag (3. Oktober) feiert Deutschland den 30. Jahrestag der Deutschen Einheit . Aus diesem Anlass bittet die Konrad-Adenauer-Stiftung in Kooperation mit dem St.-Antonius-Gymnasium und dem Volkshochschulkreis ( VHS ) Lüdinghausen am 8. Oktober (Donnerstag) um 18 Uhr in der Anton-Aula zu einem Forum mit Zeitzeugen, um die neuere deutsche Geschichte erlebbar zu machen. Das Programm erinnert an das Leben in einer Diktatur und die wechselvollen Ereignisse, die mit den friedlichen Demonstrationen in der DDR begannen, durch den Fall der Berliner Mauer einen ersten Höhepunkt fanden und schließlich in die deutsche Wiedervereinigung mündeten, heißt es in einer Pressemitteilung der VHS.

Das Forum „30 Jahre Deutsche Einheit“ richtet sich an Schüler und an interessierte Bürger. Es beginnt mit einem Impulsvortrag und der wissenschaftlichen Einordnung der Ereignisse, bevor drei Zeitzeugen mit ihren persönlichen Schilderungen und der literarischen Verarbeitung zu Wort kommen.

Die Zeitzeugen Regina und Karl-Heinz Labahn sind ein Ehepaar, das seit einem ersten Ausreiseantrag in der DDR immer wieder Verhaftungen, die Trennung von den drei Kindern und die Zwangsausreise im Jahr 1986 erlebt hat. Erst nach dem Mauerfall 1989 konnte die Familie wieder zusammengeführt werden. Zeitzeuge Michael G. Fritz ist in Ost-Berlin geboren, studierte an der Bergakademie Freiberg und wurde aus politischen Gründen exmatrikuliert. Danach konnte er nur noch einfache Tätigkeiten ausüben. Fritz ist heute Schriftsteller und wird auch aus seinem Buch „Auffliegende Papageien“ lesen.

Im Anschluss diskutieren der Historiker Dr. Christopher Beckmann, das Ehepaar Labahn und Autor Fritz sowie die Schulleiterin Elisabeth Hüttenschmidt über den deutschen Einigungsprozess und die Bedeutung von Demokratie und Freiheit. Fragen aus dem Publikum sind ausdrücklich erwünscht, so die VHS.

Wegen der aktuellen Corona-Auflagen sind die Plätze in der Aula begrenzt und Anmeldungen mit Name, Adresse und Telefonnummer im Vorhinein erforderlich. Zur Einhaltung der Schutzmaßnahmen ist ein Mund-Nasen-Schutz im Gebäude bis zum Einnehmen der Plätze zu tragen. Der Eintritt ist frei.

Eine Anmeldung ist per E-Mail beim VHS-Kreis Lüdinghausen (vhs@stadt-luedinghausen.de) und beim St.-Antonius-Gymnasium (sekretariat@saglh.de) oder online möglich.