SeppenradeGroße Freude in der AWO-Kita Steinbach: Die Einrichtung ist jetzt zertifiziertes Familienzen­trum NRW – und damit das bislang erste in Seppenrade. In Corona-bedingt kleiner Runde ging am Donnerstagnachmittag eine Feier über die Bühne. Leiterin Ruth Dahlhaus bedankte sich während dieser bei ihrem Team sowie allen Kooperationspartnern. Dazu zählen neben der Familienbildungsstätte (FBS) und dem Sportverein Fortuna Seppenrade beispielsweise die Katholische öffentliche Bücherei (KöB), der Verein Sternenland oder die Naturheilpraxis LH. Sie alle hätten es gemeinschaftlicht ermöglicht, die Voraussetzungen für die auf zunächst vier Jahre angelegte Auszeichnung zu schaffen: „Mit Stolz kann ich behaupten, dass wir in vier der acht Zertifizierungsbereiche das Gütesiegel ‚außerordentliche Leistungsvielfalt‘ erhalten haben. Besser geht es nicht.“ Und all das hätte ihr Team in der aktuell schwierigen Corona-Zeit gemeistert, sagte Dahlhaus und betonte, dass wirklich alle Seppenrader von den neuen Angeboten profitieren.