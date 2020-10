Alles in allem steht der Musikschulkreis Lüdinghausen – mit seinen fünf Mitgliedskommunen Senden, Olfen, Nordkirchen, Werne und eben der Steverstadt – gut da. Diese Bilanz zogen am Montag Musikschulleiter Elmar Sebastian Koch und Verwaltungsmitarbeiterin Karin Möllers im Verlauf der Sitzung des Fachausschusses. Das finanzielle Minus in 2019 von 4650 Euro sei durchaus verkraftbar. Zudem stellte Koch in Aussicht, dürfte die Musikschule künftig von einem Förderprogramm des Landes mit dem Titel „Musikschuloffensive“ profitieren.

Im Vergleich zum Bundes- und auch Landestrend habe sich die Situation bei den Schülerzahlen noch deutlich positiver entwickelt. Von 2015 bis 2018 sei eine Steigerung von fast 42 Prozent zu verzeichnen. Probleme hingegen gebe es, wenn es darum gehe, qualifizierte Musikpädagogen zu finden. Das Image in der Beschäftigungssparte Musikschule sei nicht sonderlich hoch, so Koch. Und das habe auch Gründe: So sei etwa im Musikschulkreis niemand in Vollzeit beschäftigt. Alle Musiklehrer arbeiteten in Teilzeit. Auch die Vergütung spiele eine nicht unerhebliche Rolle.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie treffen die Musikschule weniger stark als befürchtet. Man rechne mit einem Minus bei den Einnahmen von zehn Prozent, skizzierte Koch, der sich im Verlauf der Sitzung zugleich als Leiter des Musikschulkreises verabschiedete. Im Namen der übrigen Kommunen bedankte sich Bürgermeister Richard Borgmann bei ihm für seinen Einsatz in den vergangenen fünf Jahren. Koch will sich künftig mehr seiner Familie widmen (WN berichteten).