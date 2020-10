Er war auf eine knorrige und eigenwillige Art liebenswert. Seit 1971 war Dr. Wilfried Grewing Herr auf Burg Kakesbeck, die er als marode Ruine erworben hatte. In den folgenden Jahrzehnten widmete er sich unermüdlich dem Wiederaufbau und der Erforschung ihrer Historie. Jetzt ist Grewing im Alter von 92 Jahren verstorben.

Um sein Lebenswerk zu sichern, hatte Grewing die Burg samt eines Immobilienbesitzes vor fünf Jahren in eine Stiftung eingebracht. Diese will nun das Ziel – den Erhalt der bis auf die Zeit um 800 zurückgehenden Anlage – in seinem Sinne weiter verfolgen, betonte Bernd Sparenberg . Der Sendener Architekt gehört dem Vorstand der „Stiftung Dr. Wilfried und Hildegard Grewing – Burg Kakesbeck“ an.

Mit ebenso viel begeisterndem Enthusiasmus und nimmermüdem Elan wie auch dem Einsatz seines Privatvermögens hat sich Grewing in das Abenteuer „Burg Kakesbeck“ gestürzt. Sein immer wieder formuliertes Ziel: „Wir wollen sie den Menschen wieder erkennbar und erlebbar machen.“ Nach langer Zeit des Wiederaufbaus lebte er mit seiner Frau schließlich selbst in einem Gebäude in der Vorburg – sein Lebens-Projekt tagtäglich im Blick.

Unbeirrt schmiedete er Pläne für das Museum, das auf Kakesbeck entstehen soll. Archäologische Funde, alte Waffen und Werkzeuge, aber auch historische Karten sollen dort der Öffentlichkeit präsentiert werden. Eine Aufgabe, die jetzt auf den Vorstand der Stiftung wartet. Und die diese in Angriff nehmen wird, versicherte Sparenberg. Er selbst habe Grewing als einen Menschen mit „väterlicher Ausstrahlung“ kennengelernt. Zwischen ihnen habe sich mit den Jahren eine Freundschaft entwickelt.