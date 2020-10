In diesem Jahr sind die öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten des Biologischen Zentrums des Kreises Coesfeld zwar coronabedingt stark eingeschränkt, dennoch hat es auf der Seite der Träger eine erfreuliche Ergänzung gegeben: „Wir freuen uns, die Mitgliedschaft der Stadt Dülmen im Trägerverein des Biologischen Zentrums bekannt geben zu können“, wird der Vorsitzende Dr. Rolf Brocksieper in der Pressemitteilung des Zentrums zitiert. „Vielfältige Verbindungen zu den Schulen der Stadt und zu Fördervereinsmitgliedern aus Dülmen gibt es bereits seit Jahren, jedoch stellt der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung diese Zusammenarbeit auf eine breitere Basis“. Der Dülmener Stadtbaurat, Markus Mönter, und Reinhild Kluthe von der Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz der Dülmener Stadtverwaltung dokumentierten diesen Beitritt jetzt anlässlich eines Besuches im Zentrum durch das Anbringen eines Schildes auf der Sponsorentafel am Gebäude des Biologischen Zentrums in Anwesenheit einiger Vorstandsmitglieder des Trägervereines. Dr. Irmtraud Papke als Leiterin des Biologischen Zentrums führte die Gäste durch den Garten und die momentane Ausstellung im Strohlehmhaus zu insektenfreundlichen Gärten.

„Alle Beteiligten hoffen auf ein baldiges Ende der Besuchseinschränkungen, damit der Lehr- und Kursbetrieb bald wieder in gewohnter Weise auch für Kindergartengruppen, Schulklassen und Bürger aus Dülmen stattfinden kann“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung des Biologischen Zentrums.