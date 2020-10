Nach unendlich vielen Mühen organisatorischer und finanzieller Art in der damals armen Flüchtlingsgemeinde war der Tag der Grundsteinlegung der evangelischen Auferstehungskirche in Seppenrade ein freudiges Ereignis: Am 8. Oktober 1955 – heute vor genau 65 Jahren – reiste dafür sogar der damalige Superintendent aus Münster an.