Viele Jahre schlummerte die Wolfsschlucht einen Dornröschenschlaf. Seit Anfang August laufen die Arbeiten, diesen nördlichen Zipfel des Naturschutzgebietes Seppenrader Schweiz wieder erlebbar – wenn auch nicht zugänglich – zu machen. Der städtische Umweltbeauftragte Heinz-Helmut Steenweg informierte im Rahmen eines Ortstermins jetzt die Archivgruppe des Heimatvereins im Rosendorf über den Fortgang der Maßnahme. Diese lässt sich die Stadt Lüdinghausen immerhin 170 000 Euro kosten. Wobei das Land NRW sowie die Europäische Union aus ihrem Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) mit 70 Prozent den Löwenanteil beisteuern.

Steenweg machte beim Rundgang um das Gelände der Schlucht deutlich, dass diese künftig nicht zu begehen sein werde. „Das ist Naturschutzgebiet“, stellte er unmissverständlich klar. Dazu gehört auch der neu angelegte Wander- und Spazierweg, der die Wolfsschlucht umrundet. Einen Blick in die Schlucht können Besucher demnächst von einer hölzernen Plattform aus werfen, die im früheren Zugangsbereich nahe dem Clara-Stift errichtet wird.

Der Rundweg sei mit einer speziellen wassergebundenen Decke versehen, erläuterte der Verwaltungsmitarbeiter den Heimatfreunden. Dieser Belag sei wasserdurchlässig, werde aufgrund seiner Körnigkeit aber bei Regen nicht ausgespült. Der Pfad ist im unteren Bereich entlang der Obstwiese in Richtung Wohngebiet Am Dorn verlängert worden. So soll auch Besuchern mit Rollstuhl oder Rollator ein möglichst barrierearmer Zugang zur Wolfsschlucht ermöglicht werden.

Entlang dieser Wegeführung ist der neu angelegte Bachlauf zu erkennen. Die früheren drei Staustufen wurden inzwischen zurückgebaut. Die Entwicklung der Pflanzenwelt in diesem Bereich, so führte Steenweg aus, solle „der Natur überlassen werden“. Die Fertigstellung dieses ökologischen Umbaus des Areals soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Zur offiziellen Eröffnung plant der Heimatverein eine Fotoausstellung im Heimathaus, in der die Geschichte der Wolfsschlucht dokumentiert werden soll.