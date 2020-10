Nach fast einem Jahr Pause kann am 31. Oktober (Samstag) in den Räumen des evangelischen Stephanus-Gemeindezentrums wieder ein Frauenfrühstück stattfinden. Eine Beratung durch das Ordnungsamt der Stadt Lüdinghausen und die Zusage des Leitungsgremiums der evangelischen Kirchengemeinde machen dies möglich, heißt es in einem Pressetext der Organisatorinnen. Auf diese Weise erfolge eine vorsichtige Annäherung an die Normalität im von der Corona-Pandemie überschatteten Alltag, sind sie überzeugt.

Unter strikter Einhaltung sämtlicher augenblicklich geltender Hygienemaßnahmen bietet das Frauenfrühstücks-Organisationsteam sowohl morgens um 9 Uhr als auch nachmittags um 14.30 Uhr für jeweils 50 Personen ein Mini-Frühstück mit belegten Brötchen als Tellergericht und Kaffee oder Tee an. Den Vortrag hält Ingemonika Menhorn aus Laer über ‚,10 Gebote für starke Frauen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Es geht dabei um die Stärkung der eigenen Persönlichkeit im normalen Alltag, mehr Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl, weniger falsche Bescheidenheit, kein „Nettigkeitssyndrom“ oder schlechtes Gewissen bei eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Die Life-Band sorgt wie schon so oft für die musikalische Gestaltung.

Alle Teilnehmerinnen müssen sich mit Namen und Adresse anmelden. „Die bereits für März verkauften Karten behalten ihre Gültigkeit“, teilt das Orga-Team mit.

Anmeldungen nimmt Rita Rohrbach ( 0 25 91/47 55) von Montag (12. Oktober) bis Freitag (16. Oktober) entgegen. Am Eingang erhält jede Teilnehmerin zum maximalen Schutz eine FFP2-Maske.